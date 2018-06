V okolici Trebnjega strelski obračun. Policija storilca že prijela.

30.6.2018 | 11:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Trebnje - Novomeški kriminalisti preiskujejo poskus umora, ki se je zgodil včeraj zvečer okoli 21. ure v okolici Trebnjega. 39-letni moški je s pištolo hudo poškodoval 43-letnega moškega in pobegnil s prizorišča. Policisti so ga prijeli dve uri kasneje, poroča spletni Večer.

Več o dogodku še ni znanega, a kot poroča DolenjskaNews, se naj bi včeraj nekaj pred 21. uro v romskem naselju pri Trebnjem zgodil strelski obračun. Informacijo je potrdila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto, ki pravi: "Okoli 21. ure smo bili obveščeni, da naj bi v naselju v okolici Trebnjega prišlo do streljanja, ena oseba pa naj bi bila poškodovana. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev osumljenca, ki je s kraja pobegnil, hudo poškodovan 43-letni moški pa je bil odpeljan v bolnišnico. Okoli 23. ure so 39-letnega osumljenca izsledili in prijeli, zasegli so mu tudi pištolo, s

katero je streljal na oškodovanca. Po prvih zbranih obvestilih naj bi bila osumljenec in oškodovanec že dalj časa v sporu, okoliščine pa kriminalisti še preiskujejo. Predvidoma jutri bodo kriminalisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku."

L. M.

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni miha To so menda našiii