Tradicionalni Baragovi dnevi

30.6.2018 | 16:30

V kulturnem programu je nastopil simfonični orkester Canabile s solisti in dirigentom Marjanom Grdadolnikom.

Prof. dr. Bogdan Kolar je nazorno predstavil življenje in delo Friderika Ireneja Barage.

Trebnje - Kulturno društvo Trebnje je tudi letos pripravilo tradicionalne Baragove dneve. Gre za spominski dan občine Trebnje, ki ga praznujejo 29. junija na rojstni dan škofa Friderika Ireneja Barage, ki se je rodil v Mali vasi pri Dobrniču.

Včeraj so tradicionalno praznovanje začeli s svetov mašo v župnijski cerkvi v Trebnjem, ki jo je daroval upokojeni mariborski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek. V kulturnem domu v Trebnjem je nato sledila tradicionalna slavnostna akademija, na kateri je zbrane pozdravil trebanjski župan Alojzij Kastelic, slavnostni govornik pa je bil prof. dr. Bogdan Kolar, ki se strokovno že daljši čas ukvarja z Barago.

Kolar je v svojem govoru nazorno predstavil življenje in delo najvidnejšega slovenskega misijonarja prve polovice 19. stoletja. Poudaril je, da je letos minilo 150 let od njegove smrti. Umrl je 19. januarja 1868. Letos mineva tudi 40 let odkar je v Trebnjem potekal drugi Baragov dan, to je bilo 20. avgusta 1978, potem ko sta bili v Trebnjem že dve prireditvi, in sicer leta 1951 in leta 1974. »Življenjske in življenjske odločitve uglednega rojaka so bile vedno izzivalne, v določenih delih celo provokativne. In v nasprotju s prevladujočim mišljenjem tistega časa,« je povedal Kolar. Po njegovih besedah Baraga ni bil človek, ki bi se dal ukalupiti v prevladujoče načine razmišljanja. »Kasneje ni bil duhovnik, ki bil povsem ustrezal liku duhovnika, ki je na Slovenskem prevladoval v prvi polovici 19. stoletja.« Kot misijonar in misijonski škof je utiral svoje poti, da bi se kar najbolj približal ljudem, nad katere je bil poslan, je dodal Kolar.

»Navsezadnje je mogoče reči, da ni bil lik svetnika, ki bi povsem ustrezal merilom, ki jih za to postavljajo pristojne ustanove. Tudi zato, da bi bil prištet med blažene, ta postopek srečuje nove in nove zaplete in traja že toliko časa,« je povedal slavnostni govornik na sinočnji slovesni akademiji, v okviru katere je v kulturnem programu nastopil simfonični orkester Canabile s solisti in dirigentom Marjanom Grdadolnikom.

V okviru Baragovih dni so danes zjutraj pripravili še tradicionalni pohod po Baragovi spominski poti z začetkom pri župnijski cerkvi v Trebnjem, od koder je pohodnike pot popeljala preko Vrhtrebnjega, Dobrniča in Knežje vasi do Male vasi ter nazaj do Trebnjega.

Besedilo in fotografije: R. N.

