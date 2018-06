Močan naliv podrl drevo

30.6.2018 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Popoldne ob 16.54 se je na cesto Dovško v smeri Bohorja v občini Krško zaradi močnega naliva podrlo drevo. Drevo je razžagal in odstranil dežurni vzdrževalec občinskih cest pri podjetju Kostak Krško.

Izteklo pogonsko gorivo

Danes ob 13.41 je na Dobovski cesti v Brežicah iz rezervoarja tovornega vozila izteklo pogonsko gorivo. Posredovali so dežurni pri podjetju KOP Brežice, ki so madež posuli z vpojnimi sredstvi in cestišče počistili.

Izgubil ključe, pomagali so gasilci

Ob 16. uri je na Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, občan izgubil ključe vhodnih stanovanjskih vrat. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vrata odprli.

L. M.