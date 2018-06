Janez Lekše ima spet svojo prvo harmoniko

30.6.2018 | 19:00

Janez Lekše s svojo prvo harmoniko - ko je bil star tri leta (na levi) in danes.

Hudenje pri Škocjanu - Janez Lekše je znani harmonikar, ki se lahko pohvali z več kot sto prvimi mesti na raznih tekmovanjih, najžlahtnejši pa je gotovo naziv absolutnega evropskega prvaka leta 2003 v Italiji. Od leta 2011 ima na svojem domu registrirano tudi šolo DiaTon, kjer poučuje harmoniko.

Čeprav se tekmovanj zdaj ne udeležuje več, pa seveda še vedno rad raztegne meh - tako s svojimi učenci kot sam na kakih nastopih na raznih prireditvah. Na glasbeni poti je zamenjal kar nekaj harmonik in trenutno ima dve harmoniki znamke Munda, a še kako mu je pri srcu prva diatonična harmonika - ruska harmonika Malviš, ki mu jo je kupil oče. Nedavno jo je po 25 letih spet dobil nazaj, zato je presrečen, saj je očetovo darilo in ga spominja na glasbene začetke.

Z veseljem harmoniko primeta v roke tudi oba Janezova sinova Jani in Jurij že imata svoji otroški harmoniki in veselo raztegujeta meh. Morda pa bosta šla po sledeh svojega očeta…

Janez je harmoniko kasneje posodil bratrancu, ta potem drugemu bratrancu in tako naprej, skratka za nekaj časa se je za njo izgubila sled. »Zdaj se je našla na podstrešju pri enem od bratrancev in dobil sem jo nazaj,« pripoveduje Janez in pove, da ta njegova prva harmonika še igra, čeprav je potrebna nekaj popravil, ima pa tudi prvotni kovček. Lepo jo bo obnovil in ostala bo pri hiši za spomin.

