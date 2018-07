Jorgiću v Tarragoni še drugo zlato

30.6.2018 | 23:00

Darko Jorgić (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Član novomeškega namiznoteniškega kluba Krka Darko Jorgić je na sredozemskih igrah v Kataloniji zlati medalji med posamezniki dodal še zlato v ekipni konkurenci, kjer je Slovenijo zastopal skupaj z Bojanom Tokiće, s katerim sta v finalu s 3:1 premagala Francijo. Darko je v svojem prvem dvoboju s 3:1 premagal De Nodresta, Tokić pa je bil z enakim izidom boljši od Robinota. Sledil je obračun dvojic, v katerem sta Jorgića in Tokića s 3:2 premagala Francoza Robinot in Seyfried. V četrtem dvoboju je Tokić s 3:0 premagal De Nodresta in Jorgiću ni bilo treba več v igro.

V skupinskem delu tekmovanja je Slovenija s 3:0 ugnala Grčijo in Portugalsko, v četrtfinalu je bila z enakim izidom boljša od Turčije in v polfinalu od Španije. Vse tekme razen enega dvoboja na tekmi s Portugalsko, v katerem je Jorgićev moštveni kolega iz Krke Deni Kožul s 3:2 premagal Chena, sta odigrala Tokić in Jorgić, ki sta izgubila le igro parov v finalu, vse ostale dvoboje pa gladko dobila.

I. Vidmar