Prevrnil se je na streho

1.7.2018 | 08:00

Foto: arhiv DL

Danes ponoči ob 3.45 se je v naselju Koprivnica, občina Krško, občan z osebnim vozilom prevrnil na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, dvignili vozilo in ga postavili nazaj na kolesa, odklopili akumulator, pomagali vlečni službi ter posipali in očistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Odstranili sršenje gnezdo

Včeraj ob 19.47 so na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odstranili sršenje gnezdo iz terase stanovanjskega objekta.

