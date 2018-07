Doberšek zmagal v skoku s palico

1.7.2018 | 09:00

Na prvenstvu so nastopili tudi številni atleti novomeškega atletskega kluba.

Novo mesto - V Celju se je včeraj začelo državno prvenstvo v atletiki za starejše mladince in mladinke, na katerem so nastopili tudi številni dolenjski in posavski atleti. Najboljši rezultat je dosegel Rok Doberšek, član brežiškega atletskega kluba, ki je s preskočenimi 485 centimetri zmagal v skoku s palico.

Medaljo sta osvojila tudi Andraž Seničar (Krka), ki je bil tretji v teku na 5000 m s časom 17:13,18, na zadnjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil tudi Mario Križman (Krka) v metu kladiva z metom dolgim 47,37 m.

Med dekleti se je najvišje uvrstila Nika Herakovič (Brežice), ki je bila druga v skoku v višino. Preskočila je 172 cm, njena klubska kolegica Leja Glojnarič pa je bila z enakim rezultatom tretja.

Danes bo na sporedu še drugi dan državnega prvenstva.

Hribar deveti na Sredozemskih igrah

Na Sredozemskih igrah je Tadej Hribar (Krka) v finalu meta diska z rezultatom 55,80 m osvojil deveto mesto.

R. N., foto: AK Krka

