Kobe zmagal na brežiškem teku

1.7.2018 | 10:00

Utrinek z lanskoletnega teka s Primožem Kozmusom (Foto: Športno društvo Primož Kozmus)

Brežice - Nekdanji slovenski olimpijec Primož Kobe je bil najhitrejši na osmem brežiškem teku s Primožem Kozmusom, ki je bil letos posvečen deseti obletnici zlate olimpijske medalje, ki jo je najuspešnejši slovenski atlet osvojil na igrah v Pekingu leta 2008.

V teku na 10 km je Kobe zmagal s časom 31 minut in 22 sekund, drugi je bil Jaroslav Kovačič (32:45), tretji pa Boštjan Vimpolšek (33:34), štirikratni dosedanji zmagovalec tega teka. Med atletinjami je na isti razdalji slavila Hana Pevc (42:19). Na 3,3 km sta bila najboljša Robert Lendaro (10:40) in Breda Škedelj (11:37), poroča STA.

»Zelo rad imam ulične teke, ker je stik z gledalci dober, zelo sem vesel, da je prišel na 10. obletnico Primoževega teka. Pripravljam se na ljubljanski maraton, po poškodbi stegenske mišice sem zadovoljen, da sem prišel v cilj,« je povedal 37-letni Kobe.

Nastopilo je okrog 450 tekačev, medalje otrokom pa sta podeljevala Primož Kozmus in nekdanja judoistka Lucija Polavder, ki je v obdobju med letoma 2007 in 2012 zbrala devet medalj na velikih tekmah in je s tem ena najuspešnejših slovenskih športnic.

Brežiški tek s Primožem Kozmusom, ki je je del največjega posavskega festivala »Brežice, moje mesto«.

R. N.