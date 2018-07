Načrtujejo obnovo atletske steze

1.7.2018 | 11:00

Atletsko stezo bi radi prekrili s tartanom. (Foto: R. N.)

Mirna - V kratkem bo znano, ali je bila občina Mirna uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za obnovo atletskih tekališč, na katerega se je prijavila sredi minulega meseca. Direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec pravi, da so se doslej že dvakrat prijavili na podobna razpisa za pokritje atletskih stez s tartanom, vendar bili obakrat neuspešni. Pogoji tokratnega razpisa so po njenih besedah za Mirno ugodni, zato računajo na uspešno kandidaturo.

»Glede na razpis izpolnjujemo vse pogoje in pričakujemo maksimalno število točk. Dodatna prednost za nas je, da imamo v bližini pogoje in dejansko zgrajene objekte za različne športne aktivnosti,« pravi Šinkovčeva. V športnem parku pri osnovni šoli so igrišča za košarko, rokomet, nogomet, tenis, odbojko na mivki, fitnes naprave na prostem, mala smučarska skakalnica in balinišče. V izdelavi pa so tudi kolosteza, mini adrenalinski park in rusko kegljišče.

V sklopu projekta so predvideni ureditev odvodnjavanja, ustrezna betonska podlaga in prekritje atletskega kroga, zaletišče za skok v daljino, skakališče za skok v višino ter metališče za met krogle s tartanom. Atletska steza je po besedah župana Dušana Skerbiša potrebna obnove, saj jo pokriva leš. Kot pravijo na občini, je bila zgrajena leta 1969 in obnovljena leta 1980. »S prenovo bo mirnska osnovna šola dobila primerno urejeno vadbeno površino,« še dodaja Šinkovčeva.

Če bo občina uspešna na razpisu, lahko od države pridobi nekaj manj kot 43.000 evrov, za dokončanje projekta pa bo morala sama v proračunu zagotoviti še okoli 106.000 evrov. Če bodo uspešni, bo sledil kratek rebalans proračuna.

R. N.