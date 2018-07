Pogrešajo poročila nadzornega odbora

1.7.2018 | 12:00

Nekateri žužemberški svetniki bi radi videli poročila nadzornega odbora.

Župan Franc Škufca in v ozadju direktor občinske uprave Jacques Gros

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na zadnji seji pod drobnogled med drugim vzeli zaključni račun občine za lansko leto, ki je pokazal, da je bila realizacija proračuna precej nižja od načrtovanega. Občina je imela lani za 10,6 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 10 milijonov odhodkov.

Predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance Dušan Papež je ob tem dejal, da se še več investira v razvoj občine kot v preteklosti, kar je po njegovih besedah pohvalno. Dodal je še, da bi se občina verjetno lotila še kakšnega projekta, če se ne bi ukvarjala s številnimi prijavami. Številni svetniki so ob sprejemanju zaključnega računa pogrešali poročilo nadzornega odbora. Mitja Mavsar je dejal, da že štiri leta sedi v občinskem svetu, a od nadzornikov ni slišal ene besede. Jože Zupančič je poudaril, da je nadzorni odbor po statutu in poslovniku občine dolžan poročati občinskemu svetu. Kot je pojasnil župan Franc Škufca, je nadzorni odbor neodvisni organ, na katerega občina nima vpliva.

Kar nekaj debate je bilo tudi na temo o predvidenem regijskem gasilskem poligonu, ki ga načrtujejo v opuščenem kamnolomu v Žužemberku. O težavah pri pridobivanju soglasij smo že poročali, svetnik Dare Pucelj pa je na seji izpostavil, da je občina, ko je kupila območje kamnoloma, dobila mačka v žaklju. Po njegovih besedah bi moral prejšnji lastnik poskrbeti za sanacijo, a tega ni storil. Najverjetneje bo za to morala sedaj poskrbeti občina, če želi tam postaviti regijski poligon za gasilce, pravi Pucelj in dodaja, da bo sanacija brežin in odvoz materiala, ki se je v letih tam nakopičil, po njegovi oceni stala okoli 200.000 evrov. Občina čaka na ponoven sklep Agencije RS za okolje, na Pucljeve beseda pa se župan konkretno ni odzval. Dejal je le, da bo projekt morda res nekoliko dražji.

Pred bližajočim se občinskim praznikom so svetniki potrdili tudi prejemnike občinskih priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je za častnega občana predlagala nekdanjega žužemberškega župnika Franca Vidmarja, za zlati grb Slavka Mirtiča, za srebrni grb Prostovoljno gasilsko društvo Šmihel pri Žužemberku, za bronasti grb pa Janeza Papeža. Na slavnostni seji bodo podelili še en kup pisnih priznanj in zahval občine.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, dne 21. junija.

R. N.