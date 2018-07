Leja računa vse na pamet, brez svinčnika, kalkulatorja ...

1.7.2018 | 15:00

Leja s skupino Slovencev na mednarodnem tekmovanju v Ukrajini.

Škocjan - 17-letna Leja Verbič iz Škocjana je dijakinja novomeške splošne gimnazije - jeseni se vpiše v 4. letnik - ki ima zanimiv hobi- Že devet let jo navdušuje hitro računanje. V tem je odlična, saj je bila že velikokrat izvrstna na državnih tekmovanjih, aprila pa je na mednarodnem tekmovanju v ukrajinskem mestu Lviv, kjer so se pomerili tekmovalci iz Litve, Latvije, Estonije, Ukrajine, Gruzije in Slovenije, dosegla 10. mesto v svoji kategoriji in tudi svoj najboljši osebni rekord.

»Moj cilj je bil priti med deset najboljših, zato sem res zadovoljna in motivacije za naprej mi ne manjka,« pravi nasmejana Leja, ki se je tekmovanja udeležila v skupini 23 Slovencev in v organizaciji OŠ Litija.

Leja Verbič s priznanjem

Leja razloži, kaj je hitro računanje. »To je posebna matematika, kjer se računa na pamet, brez kakršnih koli pripomočkov: brez svinčnika, listov, kalkulatorja. Pravila igre so obrazložena na spletni strani Lefo.net – vadiš s celimi, decimalnimi števili in naravnimi števili, in sicer lahko izbiraš med različnimi računskimi operacijami (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, iskanje neznanih števil …) in med različno težavnostjo. Lahko izbereš normal, kjer je šest stopenj in napreduješ, ali sprint, kjer se ti odšteva 190 sekund, in če ti v tem času ne uspe, greš v nižjo stopnjo. To pomeni, da je treba pri hitrem računanju v prvi vrsti veliko vaditi.

Vaja, vaja, vaja

»Več vadiš, bolj pridobivaš hitrost, marsikaj ti postane samoumevno,« pravi Leja in razloži, kako na hitro izračuna npr. račun 34 krat 28. Nekaj številk med sabo sešteje, nekaj pomnoži, nato spet sešteje in kmalu dobi pravi rezultat 952. Seveda vse v mislih, kar pomeni, da ne gre brez dobrega spomina – no, meni je račun obrazložila na listu. Določena števila imajo tudi svoje specifike, npr. 11 ali 5, ki ti jih povedo, a vse ostalo je stvar računanja in vaje.

»Vsem osnovnošolcem priporočam hitro računanje, ker to ni neka teorija in piflanje, ampak praktično znanje, ki ti pride prav v vsakdanjem življenju. Vsak bi moral znati dobro računati,« pravi Leja, ki jo je za hitro računanje že v 4. razredu OŠ Frana Metelka Škocjan navdušil učitelj matematike Aleksander Božič. Vsa leta se je udeleževala državnih tekmovanj. Veliko se je tudi sama izobraževala, prebirala literaturo, z nasveti ji je lani pomagala učiteljica matematike na OŠ Center. S hitrim računanjem Leja kljub obilici učenja nadaljuje še na gimnaziji, in kot pravi, bo vztrajala ter oktobra spet začela 1. krog tekmovanj. »To mi ni muka, le včasih je stiska s časom, pa je treba vaditi,« pove Leja in doda, da se hitrega računanja loteva kar nekajkrat na teden, pred svetovnim tekmovanjem pa je vadila vsak dan.

Počne še marsikaj drugega

Marsikoga bo začudilo, da matematika nikoli ni bila njen najljubši predmet, »čeprav mi je čisto zanimiva«, saj je bolj družbosloven tip, ki jo zanimajo geografija, sociologija, psihologija. Seveda že razmišlja tudi o študiju, in kot pravi, bo gotovo izbrala nekaj povezanega z ljudmi, saj je komunikativna. Za zdaj razmišlja o fakulteti za šport, smer kineziologija. Sama je nekoč trenirala rokomet, zdaj pa se rekreira predvsem s tekom. Čeprav je pri Leji šola na prvem mestu, pa najde čas še za marsikaj, med drugim tudi za pomoč sočloveku – je prostovoljka na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in tujcem enkrat tedensko pomaga pri učenju slovenskega jezika, pri delanju domačih nalog ipd. Veliko ji pomeni tudi družina, ki ji stoji ob strani in jo podpira na njeni izobraževalni in sploh življenjski poti.

Članek je bil objavljen v enaindvajseti številki Dolenjskega lista, 24. maja.

Besedilo in fotografija: L. Markelj