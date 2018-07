Orkester Slovenske filharmonije nastopil v Metliki

1.7.2018 | 17:00

Orkester Slovenske filharmonije je moral zaradi slabega vremena nastopiti v športni dvorani.

Metlika - Organizacijski odbor mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad se je tudi letos potrudil pripraviti raznolik program in prepričani so, da bo v njem vsak našel nekaj zase. Medtem ko je bil na lanskem metliškem kulturnem poletju poseben dogodek operna predstava na prostem, pa so letos načrtovali vrhunski koncert orkestra Slovenske filharmonije. Prireditev naj bi bila včeraj zvečer v starem jedru Metlike, v lepem ambientu Mestnega trga, pred župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja. Žal pa jo je zagodlo vreme, tako da so morali koncert preseliti v metliško športno dvorano.

Orkester Slovenske filharmonije se s svojimi predhodnicami Academio Philharmonicorum (1701), Filharmonično družbo (1794) ter prvo Slovensko filharmonijo (1908−1913) ponosno postavlja ob bok najstarejšim na svetu. Med številnimi uglednimi umetniki, ki so postali častni člani Slovenske filharmonije in njene predhodnice Filharmonične družbe, srečamo Josefa Haydna, Ludwiga van Beethovna, Niccolòja Paganinija, Johannesa Brahmsa, Carlosa Kleiberja, Uroša Kreka, Primoža Ramovša in številne druge.

Svojo odličnost je orkester potrdil na mnogih gostovanjih v evropskih kulturnih središčih in v Združenih državah Amerike ter na Japonskem. Predstavil pa se je tudi na pomembnih mednarodnih festivalih, kot so Dunajski slavnostni tedni, Maggio Musicale Fiorentino, Praška pomlad, Varšavska jesen, Dubrovniške poletne igre, Ravenski festival, MIDEM in še kje.

Med ostalim so obiskovalci v Metliki slišali tudi koncertno suito Kresnice avtorja Tomaža Burkata, ki je nastala po nepozabni viži Metliška črnina njegovega očeta Henčka. Besedilo pa je napisal Toni Gašperič. V Kresnicah slavijo Belo krajino, njene prijazne, plemenite ljudi, ples, pokrajino in seveda tudi vino metliško črnino. Prav letos mineva 50 let, kar je iz Vinske kleti Kmetijske zadruge Metlika prišla prva steklenica tega najbolj poznanega belokranjskega vina. Na koncertu je direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar izročil ček za 2.000 evrov črnomaljski OŠ Milke Šobar-Nataše.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.