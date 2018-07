Zagorelo na deponiji; kača v stanovanju

1.7.2018 | 18:15

Danes ob 9.50 so dežurni reševalci Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Gasilca kače nista našla

Ob 11.44 so v naselju Kot pri Damlju, občina Črnomelj, v stanovanjskem objektu opazili kačo. Gasilca PGD Sinji Vrh sta pregledala prostore, vendar kače nista našla.

Odprli vrata stanovanja

Ob 13.04 so na Kandijski cesti v Novem mestu posredovali gasilci GRC Novo mesto pri odpiranju vrat stanovanja, ker je obstajal sum, da je v stanovanju onemogla oseba.

Požar na začasni deponiji

Ob 13.51 je na Levičnikovi cesti v Šentjerneju zagorelo na začasni deponiji gradbenih odpadkov. Gasilci PGD Šentjernej so goreče odpadke premetali in požar pogasili, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.