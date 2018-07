Sršeni na balkonu; danes brez elektrike

2.7.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.21 uri so na Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odstranili sršenje gnezdo iz balkona večstanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU 1948, TP KRUPA, TP SOVINJEK 2003;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINSKA KLET izvod Komunala.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOLŽ;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE;

- od 8.30 do 10.30 odjemalcem, oskrbovanim iz TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH;

- od 11.30 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Malence, Dobe in Male Malence med 9. in 12. uro.

M. K.