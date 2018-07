Otroški svet vabi k ustvarjanju in druženju

2.7.2018 | 08:00

Utrinek z lanskoletnega poletnega druženja v otroškem svetu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto letos že petnajsto leto zapored organizira ustvarjalni počitniški program za otroke "Otroški svet", ki bo tudi letos potekal vsak delovnik dan v juliju med 10. in 12. uro. Začenja se danes v parku pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.

Program je namenjen vsem otrokom, ki želijo svoj prosti čas med počitnicami preživeti aktivno in ustvarjalno v družbi svojih vrstnikov. »Pod vodstvom mentorjev in prostovoljcev društva bodo otroci spoznavali svet likovnega ustvarjanja, se seznanjali z različnimi tehnikami in materiali, se zabavali, igrali, peli in plesali, skratka Otroški svet bo ponovno prostor za prijetne nove izkušnje in nova prijateljstva,« je pojasnila Andreja Luštek, strokovna vodja programa.

Starše in stare starše pa znova vabijo v Kotiček za starše, kjer se bodo lahko družili, prelistali revijo ali pa samo opazovali ustvarjalnost in igro svojih otrok.

Tako kot v preteklem letu tudi tokrat na vsaki delavnici pričakujemo okoli 100 otrok, je še dejala Luštkova in dodala, da število otrok ni omejeno, prav tako niso potrebne predhodne prijave.

Kaj vse bodo delali, si lahko preberete v pripeti zloženki.

M. Ž.