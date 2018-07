20. cvičkova princesa bo imela svoj, princesin cviček

Paha nad Otočcem - 22-letna Ana Pavlin s Pahe nad Otočcem je bila še do nedavnega nepoznano prijazno dekle, ki pridno študira in doma pomaga v vinogradu in ter na turistični kmetiji. Vse to seveda ostaja, a že drugi mesec tudi nosi krono in hodi odeta v princeskin plašč rdeče »cvičkove« barve.

Na nedavnem 46. Tednu cvička v Šentjerneju je bila namreč razglašena za 20. cvičkovo princeso. Za svoj slogan je izbrala - S cvičkom do vašga srca in dalje do konca sveta.

Kot pravi Ana, ki je tudi članica Društva vinogradnikov Grčevje, ji je cviček všeč in rada spije kak kozarček, opaža pa tudi, da so mladi vse bolj navdušeni nad cvičkom, ker je piten in ni tako močan kot druga vina.

V letošnjem letu si kot cvičkova princesa želi spoznati veliko ljudi in se nasploh naučiti čim več novega. Čim več želi narediti za promocijo cvička, pa ne le v besedah, ampak z dejanji. »Cviček želim približati mladim, ampak ne v smislu propagande pijančevanja, ampak kot kulturno in zmerno uživanje cvička, ki dokazano dobro vpliva na zdravje in počutje človeka. Zato želim, da znova zaživi dolenjska študentska cvičkarija v Ljubljani. Tu vidim tudi priložnost, da bi mlade spodbudili k vinogradništvu, da se naši vinogradi ne bi zaraščali. To je namreč velik problem,« pravi in dodaja, da bodo na njihovi Matjaževi domačiji letos pripravili princesin cviček, »ki bo kot nekakšno protokolarno vino, ki ga bom ponudila ob svojih obiskih. Želim pa tudi pripomoči, da bi se cviček dalo dobiti vsaj v kaki evropski prodajalni v Bruslju, pri čemer računam na pomoč kakega slovenskega evro poslanca. Naši gostje iz Evrope namreč močno pogrešajo, da ga ne morejo nikjer kupiti in nemalokrat se zgodi, da jim ga pošljemo kak liter kar po pošti.«

Več o novi cvičkovi princesi Ani Pavlin, zakaj se je odločila za kandidaturo, kdo jo je navdušil za vinogradništvo, kaj najraje počne v vinogradu, zakaj je rada vinogradnica, kako se počuti na cvičkovem dvoru, kaj še rada počne v življenju, itd., lahko izveste v intervjuju v prilogi Živa aktualne številke Dolenjskega lista.

Na Matjaževi domačiji smo namreč poklepetali z njo, marsikaj zanimivega pa je zraven pripomnil tudi njen oče Matjaž Pavlin, začetnik zidaniškega turizma pri nas.

