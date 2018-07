Ujetniku kneginja namenila svobodo

2.7.2018 | 10:10

Novo mesto - Praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja v Novem mestu se je prijel. Čeprav se je moral za svojo tretjo izvedbo z Glavnega trga preseliti pred Dolenjski muzej, na Muzejske vrtove, in so morali program zgostiti na slabo uro vedrega vremena med dvema plohama, je bilo obiskovalcev polno.

Dolenjski muzej je praznik situl tokrat pripravil tretjič, tudi tokrat po že znanem scenariju z novimi temami. Prišli so obrtniki, ki še negujejo starodavne obrti - od kovača in krznarke do steklarke, zeliščarke in kuharjev, ki so se trudili pripravljati jedi, kakršne so pred tisočletji v naselju, kjer danes stoji Novo mesto, pripravljali davni predniki Novomeščanov.

Tudi glasba je tokrat na Muzejskih vrtovih zvenela staroveško. Domači godci so jo pričarali s piščaljo, na katero je igral Jure Golobič, bobnom na katerega je udarjal Marko Goranič in liro, ki jo je prav za to priložnost izdelal Dušan Pavlenič, profesor kitare na novomeški glasbeni šoli, in nanjo tudi zaigral.

Osrednji dogodek praznika situl je gledališka predstava, ki so jo tokrat pripravili folklorno društvo Kres, Dober dan teater, Vitezi otoški in boksarski klub Boxeo. Del predstave so bili tudi otroci, ki so se najbolj izkazali v nekaterih starodavnih bojnih veščinah, kot sta na primer met sulice in streljanje z lokom. Najboljši so bili namreč izbrani za knezove vojščake. V tokratni predstavi se je knez vrnil z zmagoslavnega bojnega pohoda v Grčijo, od koder je pripeljal tudi ujetnika, ki pa mu je ljudstvo na predlog kneginje velikodušno podelilo svobodo.

Gostje iz tujine, člani skupine Beer Belly, ki izvajajo tradicionalno keltsko pa tudi irsko in škotsko škotsko glasbo, so morali svoj nastop zaradi dežja, ki je proti koncu odrske predstave spet razveselil prireditelje in občinstvo, umakniti v avlo muzeja, a tudi to ni pregnalo obiskovalcev, ki so v muzeju vztrajali vse do polnoči, si pod vodstvom arheologov ogledali arheološko zbirko in seveda pokramljali ob bogati ponudbi prazgodovinske in njej podobne hrane in pijače.

I. Vidmar

