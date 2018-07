Brez dokumentov iz Slovenije na Hrvaško

2.7.2018 | 12:05

Namestnica načelnika mesta Samobor Sanja Horvat Iveković (spredaj desna) je šla peš na Obrežje in potem na na hrvaško stran na prizorišče srečanja. (Foto: M. L.)

V imenu brežiške občine je zbrane pozdravil podžupan Jure Pezdirc. (Foto: M. L.)

Sodelovali so tudi folklorniki. (Foto: M. L.)

Člani moškega pevskega zbora KUD Slavček Velika Dolina na poti k velikemu odru, kjer je zbor tufi nastopil. (Foto: M. L.)

Tudi plesali so. (Foto: M. L.)

Obrežje, Bregana - Na Obrežju in Bregani med gostilno Kalin in nekdanjo tovarno Šavrić so včeraj srečali prebivalci z obeh strani slovensko-hrvaške meje, ki so ob tej priložnosti lahko prestopali mejo na mejnem prehodu pri mostu pri Kalinu, kjer so vrata ostali del leta zaprta, iz države v državo so lahko šli, ne da bi morali pokazati dokumente.

Ob peti obletnici vstopa Hrvaške v Evropsko unijo so pod pokroviteljstvom mesta Samobor in občine Brežice dogodek, imenovan Srečanje pri Kalinu, organizirali krajevne skupnosti Bregana, Grdanjci in Podvrh ter KUD Licitar na hrvaški strani in na slovenski strani krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem in turistično društvo Jesenice na Dolenjskem.

Zbrane so nagovorili namestnica načelnika mesta Samobor Sanja Horvat Iveković, brežiški podžupan Jure Pezdirc in namestnik župana Zagrebške županije Hrvoje Frankić. Po njihovih besedah prebivalci Hrvaške in Slovenije sodelujejo in take stike bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

V slovensko-hrvaškem kulturnem sporedu so nastopili KUD Licitar iz Bregane, KUD Oštrc iz kraja Rude, pevci župnije sv. Josipa, vsi ti iz Hrvaške, ter pevski zbor KUD Slavček Velika Dolina, skupina Džuboks in Pihalni orkester Kapele. Spored je povezovala Đurđica Pleše-Vujica, ki je tudi pela, med drugim pesem iz Filma, Kdor poje, zlo ne misli.

In kaj so povedali naključni sogovorniki? Super občutki. Danes smo lahko šli spet čez most pri Kalinu. Tako smo hodili pred mnogimi leti v šolo, v Samobor. Ob tem se spomniš pekarne, trgobvine, svega, kar je bilo tukaj, sta rekli Darinka Suban in Darinka Koricki z Obrežja.

»Zelo dobro se počutim. Srečanje je organizirano odlično. To je veliko druženje prebivalcev Slovenije in Hrvaške. Sosedje smo in smo si dobro,« je rekel Branko Jelenić iz Bregane, ki je v oblačilih v hrvaških barvah nestrpno čakal na začetek tekme Hrvaška:Danska na svetovnem prvenstvu v nogometu. »Težko bo. Rezultat bo dva proti ena za Hrvaško,« je napovedal.

Prireditveni prostor je bil na hrvaški strani, mnogi domačini so pred začetkom uradnega dela šli peš med znance na slovensko stran, kjer so domačini že pripravili prigrizek in pijačo. Od tu so se oboji odpravili čez mejo na osrednje prizorišče.

Med obiskovalci so bili tudi mejni policisti, ki pa so bili med srečanjem »navadni« državljani in seveda niso pregledovali osebnih dokumentov.

Srečanje je bilo močno v znamenju večerne nogometne tekme. Na prizorišču so postavili veliko platno. Tako je množica spremljala dogajanje na igrišču in se nanj odzivala silovito.

M. L.

