Strelski obračuna med Romoma romskem naselju Vejer. Žrtev v življenjski nevarnosti.

2.7.2018 | 11:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Trebnje - Poročali smo že, da je v petek zvečer prišlo do poskusa umora v okolici Trebnjega. V streljanju je bil en moški hudo poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico, storilca, ki je s kraja dogodka pobegnil, pa je policija hitro izsledila in ga prijela.

Zdaj je znanega že nekaj več. Incident se je zgodil v romskem naselju Vejar pri Trebnjem, vanj pa sta bila vpletena dva Roma, prebivalca naselja. Kot danes poroča Dnevnik, je pod streli 39-letnega Željka K. obležal 43-letni Damjan B., povod za streljanje pa naj bi se skrival v dolgotrajnem sporu med njima. Kot pove žena žrtve, Cvetka B., je storilec njenemu možu že večkrat grozil, celo da ga bo ubil, zaradi česar so že večkrat klicali policijo. Tokrat se je zgodilo - žena pove, da je moža ustrelil v prsi in nato še v glavo, tekel pa je tudi za njo, zato je bežala. Storilec je zagrozil tudi Damjanovemu bratu, ki je priskočil na pomoč, in nato pobegnil. Policija ga je hitro izsledila, prijela, zasegla mu je tudi pištolo. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. 43-letni moški je po podatkih iz bolnišnice zaradi hudih poškodb še vedno v smrtni nevarnosti.

Tudi ostali Romi v naselju pravijo, da pri njih ni več miru, odkar se je tja priselil Željko K. iz okolice Otočca, menda se ukvarja s čudnimi posli, tudi z orožarskimi, in policija naj bi pri njem že našla orožje.

L. M.