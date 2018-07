Motorko ponovno najdlje zalučal domačin Sevnšek

2.7.2018 | 14:15

Kočevje - Ves čas grozeči dež, ki se je v večerih urah tudi ulil, v soboto ni ogrozil izvedbe letošnjega že 5. svetovnega prvenstva v metu motorke. Pred lepim številom obiskovalcev, ki so glasno navijali za svoje favorite, se je na posebej za met motorne žage pripravljenem poligonu v športnem parku Gaj v Kočevju pomerilo 36 tekmovalcev, 9,45 kg težko motorko pa je ponovno najdlje zalučal domačin Denis Sevnšek.

Sevnšek sicer letos ni dosegel rekorda, ki ga je lani z 10,06 metra dolgim metom postavil Danijel Đukarić iz BIH, je pa bil njegov 9,90 metra dolgi met letos najdaljši. Z njim si je Sevnšek ponovno priboril naslov svetovnega prvaka, ki ga je sicer osvojil že na prvih teh tekmovanjih, lani pa mu ga je prevzel Đukarič, ki pa je letos osvojil drugo mesto. Po treh metih v finalu, v katerem se je pomerilo 8 tekmovalcev, si je tretje mesto priboril Slovenec Andrej Kostevc.

V kvalifikacijah, v katerih je vsak tekmovalec vrgel motorko dvakrat, sta letos sodelovali tudi dve dekleti, domačinki iz Kočevja Tanja Vončina in Valentina Colnar, ki sta se, kot sta povedali, prijavili »za zabavo«. Zabava pa je tudi sicer namen prireditve, ki je sprva potekala kot spremljajoča prireditev Kočevske rock scene, lani pa so jo organizirali kot samostojno prireditev v organizaciji posebej v ta namen ustanovljenega društva TRRR. »Svetovno prvenstvo smo prireditvi rekli, kjer nismo zasledili, da bi kjerkoli drugje na svetu potekalo takšno tekmovanje. Smo pa sedaj opazili, da že imamo nekaj posnemovalcev,« je povedal član društva za turizem, rock, rekreacijo in relaksacijo Igor Rančigaj, ki je met motorke tako kot že lani, tudi letos vodil.

Prireditev so tudi letos popestrili z zabavnimi igrami za otroke, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi zasebno zbirko redkih in zgodovinsko dragocenih motornih žag zbiratelja Denisa Vidmarja in licitirali za dobrega 1,7 metra velikega medveda, ki ga je naredil v približno letih urah z motorno žago Kočevec Jože Volf iz lesa ameriške smreke.

M. L.-S.

