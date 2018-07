Je vozila pod vplivom drog?

2.7.2018 | 13:05

Krški policisti so v petek v Brestanici ustavili 27-letno voznico avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili strokovni pregled, vendar ga je odklonila. Fiat punto so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica začetnica pregloboko pogledala v kozarec in povzročila nesrečo

Brežiški policisti so bili v nedeljo okoli 8. ure obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov v Brežicah. Ugotovili, da je nesrečo zaradi izsiljevanja prednosti povzročila voznica začetnica, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,34 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Tovornjakarji kršili predpise

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v petek v dopoldanskih urah na Obrežju izvajali kontrolo tovornih vozil. Ustavili so 24 tovornih vozil in kar pri petih ugotovili kršitve cestno prometnih predpisov. Voznik tovornega vozila z litvanski registrskimi tablicami, ki so ga ustavili okoli 7. ure, je imel v litru izdihanega zraka 0,21 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog. Pri enem izmed voznikov je bilo ugotovljenih osem kršitev, povezanih z obveznimi počitki in odmori voznika, prav tako je imel nepravilno pritrjen tovor na vozilu. Ostale kršitve so se nanašale na preobremenjenost tovornih vozil, nepravilno pritrjen tovor in neuporabo varnostnega pasu.

Pijan za volan

Krški policisti pa so bili v petek popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika avtomobila, ki naj bi z vozilom zapeljal preko podpornega zidu in nadaljeval z nezanesljivo vožnjo. 49-letnega voznika so policisti izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka je imel 0,79 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog.

Motorist padel zaradi neprilagojene hitrosti

O prometni nesreči in padcu motorista pri Dobličah so bili črnomaljski policisti obveščeni včeraj popoldne. Ugotovili so, da je 54-letni motorist v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vlomil v kurilnico, škode za 2000 evrov

Na Jurčičevi ulici v Novem mestu je v noči na petek skozi okno vlomil v kurilnico stanovanjske hiše in odnesel dve motorni žagi, kotni brusilnik, kosilnico in udarno kladivo. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Ob denar in nakit

V Račji vasi na območju Brežic je v soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit, okoliščine pa kriminalisti še preiskujejo.

Šesterica Pakistancev nezakonito čez mejo

Policisti PP Črnomelj so v petek med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Dobličah izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

Skrival se je v prtljažniku

Na mejni prehod Orešje je v noči na nedeljo na vstop v Slovenijo z avtomobilom nemških registrskih oznak pripeljala državljanka Poljske. Policisti so med mejno kontrolo v prtljažniku našli skritega državljana Iraka, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. 32-letni državljanki Poljske so izrekli globo, Iračana pa po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.