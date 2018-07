Najboljši so Juretovi palcaši

2.7.2018 | 15:30

Nastja Modic

Novo mesto - Konec minulega tedna so se v Celju za naslove državnih prvakov v atletiki merili starejši mladinci. Najbolj množično so na prvenstvu od klubov z našega konca nastopili Novomeščani, najbolj uspešno pa Brežičani, še posebej varovanci trenerja Jureta Rovana, ki v skoku ob palici niso imeli konkurence - Rok Doberšek je suvereno zmagal med fanti, med dekleti pa sta Nastja Modic, ki je s 405 cm izpolnila tudi normo za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu, in Lara Zupanc dosegli dvojno zmago.

Brežiško bero zmag je s prvim mestom v metu kopja dopolnil Beno Levec, posavsko zgodbo pa je z naslovom prvaka v teku na 3000 m dopolnil Aljaž Renko iz atletskega kluba Radeče. Po pričakovanju je naslov državne prvakinje v teku na 3000 osvojila tudi Sevničanka Karin Gošek, ki sicer tekmuje za atletski klub Kladivar.

Izidi, starejši mladinci, 100 m: 5. Matevž Šuštaršič (Krka) 11,29; 200 m: 5. Matevž Šuštaršič (Krka) 22,32; 1500 m: 4. Jošt Žnidaršič (Krka) 4:21,69; 5. Aljaž Renko (Radeče) 4:23,80; 3000 m: 1. Aljaž Renko (Radeče) 9:37,61, 2. Andraž Seničar (Krka) 9:45,01; 5000 m: 3. Andraž Seničar (Krka) 7:13,19; 110 m ovire: 4. Rok Kebelj (Krka) 15,83; 400 m ovire: 2. Rok Kebelj (Krka) 56,82; 3000 m zapreke: 2. Jošt Žnidaršič (Krka)10:11,76; krogla: 4. Tim Povše (Radeče) 10,48; kopje: 1. Beno Levec (Brežice) 57,14, 4. Arne Resnik (Krka) 44,99; kladivo: 3. Mario Križman (Krka) 47,37; 4. Urban Henigman (Krka) 45,69; disk: 3. Jan Železnik (Krka) 35,53, 5. Benjamin Slak (Krka) 31,96; daljina: 5. Luka Kunej (Krka) 667; troskok: 2. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 14,78; višina: 3. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 175, 4. David Godina (Šentjernej) 175; palica: 1. Rok Doberšek (Brežice) 485.

Starejše mladinke, 3000 m: 1. Karin Gošek (Sevnica/Kladivar Celje) 10:37,40, 4. Ana Grobler (Krka) 11:13,46; 100 m ovire: 4. Lara Florjančič (Krka) 16,97; 4 X 100 m: 4. Krka 50,52; krogla: 4. Svetlana Gotovac (Krka) 10,90; kopje: 2. Nina Rman (Radeče) 41,70; troskok: 4. Dea Fackovič Volčanjk (Brežice) 11,96, 5. Tjaša Gorše (Dolenjske Toplice) 11,28; višina: 2. Nika Herakovič (Brežice) 172, 3. Leja Glojnarič (Brežice) 172, 6. Neja Žnidaršič (Krka) 150; palica: 1. Nastja Modic (Brežice) 405, 2. Lara Zupanc (Brežice) 370.

I. Vidmar