FOTO: V igrah zmagali domačini

2.7.2018 | 18:15

Zmagovalci včerajšnjih iger - domača ekipa Zaloga.

Župan Dušan Krštinc je ob 20-letnici županovo priznanje predal sedanjemu predsedniku ŠRD Breza Damjanu Jermanu.

Krka je imela včeraj le 12 st. C, dovolj za nekaj vročih kopalcev in premalo za igre na supih.

Zalog - Kot smo poročali, so imeli v občini Straža minuli konec tedna Dan na Krki, ki so ga začeli s petkovim Most festom, nadaljevali pa s sobotnim odprtjem novega, štiristeznega balinišča in praznovanjem 20-letnice ŠRD Breza ter nedeljskim spustom od Soteske do Zaloga ter igrami na cilju spusta.

Športno rekreativno društvo Breza letos obeležuje 20-letnico delovanja in v soboto je straški župan Dušan Krštinc predsedniku društva Damjanu Jermanu podelil županovo priznanje, zahvalili pa so se tudi prvima dvema predsednikoma, tj. Alojzu Turku in Zlatku Resmanu. Pod velikim pokritim šotorom v parku sta nato za zabavo skrbeli glasbeni skupini Don Mentony band in Pop design, sicer pa je ta dan za dobro voljo poskrbelo uradno odprtje novega, štiristeznega balinišča, za kar je straška občina skupaj z ostalo infrastrukturo namenila okoli 65 tisočakov. »Današnja pridobitev, štiristezno balinišče, jim bo omogočilo tudi organizacijo večjih dogodkov oz. tekem, na voljo pa bo seveda za rekreacijo tako njihovih članov kot upokojencev in drugih,« je v soboto povedal straški župan. Tretji predsednik ŠRD Breza Jerman, ki je na čelu društva tretji mandat oz. deveto leto, pa je ob jubileju za Dolenjski list povedal, da je najbolj ponosen na okoli sto aktivnih članov društva, na njihovo delo in skupne pridobitve. Zadnja je omenjeno balinišče, s katerim so ustregli evropskim standardom in jim bo omogočilo organizacijo tudi profesionalnih tekem, po Jermanovih besedah bodo že avgusta v Brezi gostili mednarodni turnir v balinanju do U-15.

Kako povezana so društva in kraji straške občine, izkazuje tudi spust po Krki od Soteske do Zaloga. Na reki je bilo včeraj dopoldne 45 raftov in vrsta ostalih plovil, saj se je zbralo več kot 500 udeležencev spusta. Na cilju, tj. v Zalogu so nato sledile še zabavne igre, ki jih je spremljala glasba ansambla Petan. PGD Dolenja Straža so poskrbeli za pogostitev, poleg straških zaselkov pa so se iger udeležili tudi sosedje, kot so ekipe iz Srebrnič, Prečne in Češče vasi.

Reka Krka je imela ta dan skromnih 12 stopinj Celzija, tako da so umaknili igro na supih in igro lovljenja rib spremenili tako, da so jih »nabirali« kar iz čolna, a tradicionalno ni manjkala igra v veslanju na čas z rafti.

Izmed devetih ekip je na koncu skupna zmaga pripadla domačinom, tj. ekipi Zaloga, drugo mesto so osvojili sosedje na drugi strani reke, Srebrniče, tretje pa Jurka vas.

O letošnjem sklopu prireditev Dan na Krki bomo poročali tudi v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista, v galeriji pa nekaj utrinkov sobotnega in nedeljskega dogajanja.

Tekst in foto: M. M.

Galerija