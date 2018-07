Galu se pobeg ni izšel

2.7.2018 | 20:35

Med mlajšimi mladinci je zmago slavil Hrvat Fran Miholjević (desno). (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je s krožno dirko v okolici Pečne in Češče vasi s ciljem pred tovarno Adrie Mobil končala prva mednarodna etapna kolesarska dirka Po Dolenjski, namenjena vsem kategorijah dečkov in deklic in mlajših mladincev in mladink. Prva etapa je bila gorska preizkušnja na Bazo 20, druga krožna dirka po Kostanjevici in tretja prav tako krožna preizkušnja na progi pri Novem mestu.

V skupnem vrstnem redu so po posameznih kategorijah zmago slavili Hrvat Fran Miholjević, sin nekdanjega odličnega kolesarja Krke Telekoma, med mlajšimi mladinci, Natan Gregorčič iz ljubljanskega AS-a med dečki A, Marcel Skok iz Idrije med dečki B in Erazem Valjavec med dečki C. Med mlajšimi mladinkami je bila najboljša Tjaša Sušnik iz Kranja, med deklicami A Neja Kalan, med deklicami B Tia Špringer iz BTC City Ljubljane in med deklicami C Hana Jeromel iz Perutnine Ptuj.

Prireditelji iz kolesarskega kluba Adria Mobil so dobre uvrstitve pričakovali tudi od tekmovalcev domačega kluba, ki pa tokrat niso imeli dovolj sreče, da bi se vsaj enkrat povzpeli na vrh zmagovalnih stopničk.Med mlajšimi mladinci je na vrh meril Gal Glivar, ki je na Bazo 20 za zmagovalcem, Franom Miholjevićem zaostal le pet sekund, a je v Kostanjevici padel in na cilj pripeljal z minutnim zaostankom. V zadnji etapi je šel na vse ali nič in do skupne zmage poskušal priti s samostojnim pobegom, s katerim si je že privozil več kot minuto prednosti, a so ga zasledovalci skupaj z rumeno majico oziroma Franom Miholjevićem, oblečenim v njej, ujeli. Tako je bil v skupnem vrstnem redu najvišje uvrščen domači kolesar Nino Polovič na osmem mestu.

Med dečki A so bili domači kolesarji uspešnejši - Aljaž Turk je bil tretji, v deseterici pa sta dirko končala tudi kolesarja sevniškega Tanina Grega Podlesnik na šestem in Leon Klopčič na desetem mestu. Med dečki B so se Novomeščani Anže Ravbar, Jurij Omrzel in Žak Eržen razvrstili od drugega do četrtega mesta Gaj Kaferle pa je bil deseti.

Med dečki C je bil Jakob Omrzel tretji Matic Pšeničnik šesti, od osmega do enajstega mesta pa so se uvrstili Mai Prevejšek, Kristian Tisovec, Nejc Peterlin in Nik Rozman. Med deklicami C sta se Lia Kotnik in Laura Peterlin uvrstili na tretje in četrto mesto.

Kot je po dirki povedal direktor dirke Srečko Glivar, je bila po mnenju strokovnjakov, ki so spremljali dirko, to organizacijsko najzahtevnejša dirka v zgodovini slovenskega kolesarstva, saj so bili udeleženci razvrščeni v kar osem različnih kategorij, za katere so morali za vsako etapo pripraviti po štiri dirke v enem dnevu, na vsaki dirki pa pa so z izjemo preizkušnje mlajših mladincev, tekmovali v dveh do treh kategorijah istočasno, kar je bila tako za vodstvo dirke kot sodnike izjemno zahtevna naloga. Na dirki so nastopili kolesarji in kolesarke iz šestih držav.

I. Vidmar

