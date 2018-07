Bo boljši Slovenec Čeh ali Katarec Moaaz

3.7.2018 | 08:00

Tadej Hribar je letos v izvrstni formi in bo imel v metu diska hudo konkurenco. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Zvezde sredinega že 29. mednarodnega atletskega mitinga v Novem mestu bodo nedvomno tekmovalci v suvanju krogle in metu diska med moškimi in me dekleti tekmovalke v teku na 100 in 400 m, kjer lahko pričakujemo tudi napad na državni rekord.

Na včerajšnji novinarski konferenci so predstavniki novomeškega atletskega kluba Krka predstavili program in udeležence enega izmed najmočnejših atletskih mitingov vsako leto v Sloveniji.

Pozornost novomeških ljubiteljev atletike bo nedvomno posvečena tekmi v metu diska, kjer se bosta za zmago udarila član domačega kluba Tadej Hribar, po upokojitvi rekorderja Igorja Primca dolga leta najboljši slovenski tekmovalec v tej disciplini, in vzhajajoča zvezda slovenske atletike 19-letni atlet ptujskega kluba Kristjan Čeh, kar 206 cm visoki postavni kmečki fant, ki je Igorju Primcu že odvzel rekorde v nekaterih mlajših kategorijah, v članski kategoriji pa sta si bila s Hribarjem zelo blizu vse do odhoda na Sredozemske igre, ki so se v Kataloniji končale minuli konec tedna. Tam je Kristjan svoj dotedanji najboljši izid z dvokilogramskim diskom 59,84 m, ki ga je dosegel pred mesecem v Zagrebu, izboljšal za skoraj tri metre, kot tretji Slovenec za Primcem in Pečarjem presegel mejo 60 m in z 62,03 m osvojil srebro. Precej pove tudi podatek, da je Kristjan letos z izidom 66,06 m v metu 1,75 kg težkega diska med mladinci trenutno drugi na svetovni lestvici.

Do Igorjevega članskega rekorda 64,79 m mu sicer manjka še kar precej, a že metov prek 60 m na novomeškem stadionu do sedaj ni bilo prav veliko. Čeh bo tokrat nastopil izven konkurence, saj se pred mladinskim svetovnim prvenstvom raje preizkusil z 1,75-kilogramskim diskom, a je vprašanje, če bo njegov disk letel najdlje. Nasproti mu bo namreč stal letos najboljši s svetovne lestvice Katarec Mouad Mohamed Ibrahim Moaaz.

V svetovnem merilu imata med udeleženci mitinga precejšno težo izvrstni šprinterki Gayon Evans z Jamajke, zmagovalka lanske svetovne dvoranske serije in dvakratna svetovna mladinska prvakinja Američanka Kaylin Whitney. Na 400 m ženske bo potekal zanimiv slovenski obračun med Anito Horvat, trenutno najboljšo atletinjo v Sloveniji, in Majo Pogorevc ter Jernejo Smonkar. Horvatova se je na zadnjih tekmovanjih zelo približala lastnemu državnemu rekordu 51,94, ki ga vsekakor želi še izboljšati.

Kot je povedal Igor Primc, ki med drugim skrbi tudi za dogovore z nastopajočimi atleti, bo tradicionalno dobro zasedena disciplina suvanje krogle, kjer se bosta bosanska predstavnika Mesud Pezer (20,79 m) in Kemal Mešić (20,40 m) pomerila s Poljakom Szyszkowskim (20,68 m). Naš najboljši metalec Blaž Zupančič bo zagotovo imel odlično konkurenco za lovljenje norme (19,90 m) za nastop na evropskem prvenstvu v Berlinu.

Zanimivo zna biti tudi pri skoku s palico. Pri moških se bo Rubem Miranda (letos 5,46 m) pomeril z domačo in tujo konkurenco. Na tekmovališče se vrača tudi najboljši skakalec domačega kluba Andrej Poljanec, pri dekletih pa bo favoritinja italijanka Tatiana Carne, ki je že nastopala v Novem mestu.

V memorialni disciplini bomo v metu kopja spremljali borbo med Bosancem Mileusničem in Srbom Vedranom Samecem, oba imata letos že rezultate preko 80 m.

"V ženskem metu diska se bo odvil zanimiv boj med Srbsko metalko Tomaševićevo, Ptujčanko Domjanovo in Hrvatico Toljevo, vse tri že imajo normo za evropsko prvenstvo v Berlinu. Kot kaže bo izredno zanimiva tudi daljina za moške - v Novo mesto se rad vrača Sanjin Šimić, ki je pred dnevi v Zagrebu skočil 7,89 m daleč. Konkurenco mu bosta delala Hrvat Filip Pravdica in Italijan Camilio Kabora, oba skačeta preko 7,70 m. V skoku v višino se bo Hrvatica Ana Šimič udarila z našo najboljšo skakalko v višino Marušo Černjul, ki še lovi normo za Berlin," najbolj zanimive atlete med kar dvesto udeleženci mitinga našteva Primc.

V okviru mednarodnega mitinga bo potekal tudi miting mladih v disciplinah 60 m in 600 m v kategoriji U16. Tu pričakujejo predvsem nastope dečkov in deklic iz novomeške širše regije, z njimi pa se bodo pomerili mladi atleti iz sosednje Hrvaške.

I. V.