Z avtom na bok

3.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 7.02 uri se je v Brestanici, občina Krško, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili nazaj na kolesa in ga odstranili. Poškodovanih ni bilo.

Odstranili sršene

Ob 21.00 sta v naselju Suhor, občina Novo mesto, gasilca GRC Novo mesto odstranila sršenje gnezdo in sršene s podstrešja stanovanjske hiše.

Motena oskrba z vodo ...

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Blanca, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo v naseljih Čanje, Lončarjev Dol, Žurkov Dol in Vranje.

Jutri, predvidoma med 8. in 12. uro, pa bo motena oskrba s pitno vodo na vodovodu Sevnica, v naselju Žigarski vrh. Do motene odkrbe bo prišlo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 7.45 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena;

- od 9.45 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI PODLJUBEN;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO;

- od 13.15 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE;

- od 8.00 do 8.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA;

- od 7.30 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA na izvodu 3, KORITA LEVO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu smer Grič;

- od 10.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu Jankoviči.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.15 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA HOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Veniše vas predvidoma med 8. in 9. uro, na območju TP Veniše predvidoma med 9.30 in 10.30 uro, na območju TP Velika vas in Velika vas 2 predvidoma med 11. in 12. uro, na območju TP Zaloke Rimš predvidoma med 12.30 in 13.30 uro in na območju TP Veliki Podlog 2 - nizkonapetostni izvod Nečemer predvidoma med 7.30 in 14. uro.

