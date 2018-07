Nagrada župniku Tonetu Dularju priznanja pa Martini Granda, Mateju Krncu in PGD Zagrad

3.7.2018 | 10:10

Občinski svet občine Škocjan je na zadnji seji odločal o občinskih nagrajencih.

Škocjan - Letošnji občinski praznik Knobleharjevo seveda ne bo minil brez podelitvi občinskih priznanj. Kot je na zadnji občinski seji sklenil občinski svet, enak predlog pa je podal tudi Odbor za priznanja s predsednico Martino Kralj na čelu, bodo letos občinsko nagradi podelili župniku Tonetu Dularju, priznanja pa bodo prejeli: Martina Granda, Matej Krnc in PGD Zagrad.

Za župnika župnij Škocjan in Bučka Toneta Dularja so prispeli kar štirje predlogi (za priznanje oz. nagrado) - Jožeta Kocjana s skupino občanov, Konjerejskega društva Škocjan, Jožeta Mikuža in oglarske sekcije iz Zloganj ter družin Muhič, Kapler, Markeljc in Marije Kirar. Župnika spoštujejo zaradi uspešnega dela in vodenja župnij, ker si je s svojim neutrudnim delom, skromnostjo in zgledom pridobil zaupanje občanov in faranov, ker skrbi za kulturno dediščino, saj je v slabih štirih letih v obeh farah izpeljal številne investicije, obnove cerkva, zvonikov. Letos je njegov velik projekt ureditev parka dr. Ignacija Knobleharja. Tvorno sodeluje z občino in društvi. Rezultati njegovega dela so vidni vsepovsod.

Predlog za občinsko priznanje Martini Granda iz Dobrave pri Škocjanu sta v imenu KORK Škocjan podali Gabrijela Kovač in Tanja Hočevar. Grandova je predana prostovoljka in humanitarka, zna prisluhniti vsakomur v stiski, pomaga pri organizaciji srečanj starejših občanov, ob krvodajalskih akcijah itd. Martina Granda je bila tudi mnogo let predana učiteljica OŠ Frana Metelka Škocjan, nekaj časa je celo vodila podružnično šolo na Bučki. Vrsto let tudi poje v Cerkvenem mešanem pevskem zboru Dobrava in v župnijskem pevskem zboru v Škocjanu.

Vaščani Zloganja so za prejemnika občinskega priznanja predlagali Mateja Krnca, po čigar zaslugi je vas zadnja leta postala bolj povezana in napreduje. Krnc, tudi občinski svetnik, s svojimi idejami, zagnanostjo in spodbujanjem k aktivnosti motivira ostale vaščane, da so složni in povezani. Leta 2016 so tako pod okriljem TD Škocjan ustanovili oglarsko sekcijo in vsako leto zdaj kuhajo oglje ter ohranjajo tradicijo in izobražujejo mlade. Obenem zbirajo denar za mnoge pridobitve vasi. Matej Krnc je bil zelo aktiven tudi pri obnovi vodovoda v vasi ter sploh celotni komunalni ureditvi. Njegovo prizadevnost in prostovoljstvo tako nagrajujejo z občinskim priznanjem.

Občinsko priznanje si letos prisluži tudi PGD Zagrad ob 40-letnici uspešnega delovanja - predlagatelja sta bila župan Jože Kapler in svetnica Martina Božič. V štirih desetletjih so zgradili in dogradili gasilski dom, ki je središče družabnega in kulturnega življenja v vasi, ter pomožne objekte za razne prireditve. Vseskozi skrbijo za podmladek in za izobraževanja, s tekmovanj se vračajo s pokali in priznanji. S humanitarnim delom so dokazali, da so v občini nepogrešljivi in potrebni.

Slavnostna seja občinskega sveta bo v petek ob 18. uri v Metelkovem domu.

Besedilo in foto: L. Markelj