Položili temeljni kamen za nov gasilski dom

3.7.2018 | 09:00

Za temeniško dolino je bil to velik dogodek, za gasilsko društvo pa nov list v bogati več kot sedemdesetletni zgodovini. (Foto: G. S.)

Tako bo izgledal nov gasilski dom.

Temenica - Prostovoljno gasilsko društvo Temenica je prvo nedeljo v juliju položilo in blagoslovilo temeljni kamen za nov gasilski dom. Lokacija, kjer bo v prihodnjih letih zrasel nov sodoben gasilski objekt, leži v samem centru vasi ob kulturnem domu, podružnični šoli in športnem igrišču, kar smiselno povezuje družabne objekte v tem delu občine, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.

Dogodek se je začel s slavnostno parado gasilcev in slovesno sveto mašo, ki jo je daroval šentviški župnik Izidor Grošelj. Kot je povedal v pridigi, s temeljnim kamnom postavimo začetek nekega novega obdobja in se zahvalimo vsem rodovom gasilcev iz teh krajev.

Gasilstvo v Temenici deluje že vse od leta 1946, društvo pa je z ustanovitvijo takoj začelo z delom in po dveh letih že nabavilo prvo ročno brizgalno. Prve gasilske prostore so imeli v najemu pri zdajšnji Turistični kmetiji Fajdiga vse do leta 1959, ko so v neposredni bližini kupili zemljišče in zgradili dom, ki pa je v vseh teh letih postal premajhen, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po besedah predsednika PGD Temenica Davida Kutnarja se je društvo v vsej 72-letni zgodovini uspešno razvijalo in širilo. Povečalo se je članstvo, posodabljala gasilska vozila, izboljšala oprema za delovanje in posredovanje. Prav zaradi prostorske stiske v obstoječem gasilskem domu so lani od ivanške občine kupili zemljišče za gradnjo novega gasilskega doma, letos pa pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Gasilski dom, velik 20x10 metrov, bo imel tri garaže, večnamensko dvorano, sejno sobo in sanitarije. Poleg gasilcev pa bodo v njem prostore našla tudi druga društva, ki delujejo pod okriljem krajevne skupnosti Temenica

Spodbudne besede so ob tej priložnosti izrekli predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik GZ Ivančna Gorica Slavko Zaletelj, častni predsednik GZ Ivančna Gorica Lojze Ljubič, predsednik krajevne skupnosti Ignacij Kastelic in podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole.

Prireditev so obogatili člani Moškega pevskega zbora Prijatelji in Mladinski pevski zbor Župnije Šentvid pri Stični, Pihalni orkester Litija in mažoretke Sinjakluba, so še dodali v ivanjški občini.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

