Na taboru mladih enaindvajset prostovoljcev

3.7.2018 | 11:10

Vsi udeleženci tabora z mentorji (Foto: OZRK Novo mesto)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah je bil v prvem počitniškem tednu, od 26. do 30. junija, že 13. tabor za mlade prostovoljce Moč humanosti, ki ga organizira Območno združenje RK Novo mesto. Namenjen je razvijanju socialnih veščin, socialnega čuta, medgeneracijskemu druženju, spoznavanju novih ljudi, koristnemu izkoriščanju prostega časa in pomoči starejšim.

Kot so sporočili iz novomeškega Rdečega križa, se je tabora udeležilo 21 mladih skupaj s petimi mentoricami, ki so vseh pet dni bivali na tamkajšnji osnovni šoli, prišli pa so iz različnih srednjih in tudi osnovnih šol.

»V dopoldanskem času so opravljali terensko delo. Posebnost letošnjega tabora je bila vključitev v humanitarno akcijo Pomagajmo družini Rajk. Pri hiši so mladi prostovoljci tri dopoldneve čistili dvorišče, uredili vrtiček in barvali deske za napušč. Ostali pa so se skupaj z mentoricami odpravili do starostnikov v okolici, jim pomagali pri manjših hišnih opravilih ter se z njimi družili in pogovarjali. Obiskali so tudi pet stanovalcev Doma starejših občanov Črnomelj. V popoldanskem času so mentorice za udeležence pripravile različne delavnice in socialne igre. Ogledali so si tudi film Družina in se nato o njem pogovarjali z Matejem Rajkom, seveda pa nismo pozabili tudi na zabavo v Termah Dolenjske Toplice,« je dogajanje orisala Andreja Murgelj.

Za pomoč pri izvedbi tabora se zahvaljujejo KORK Dolenjske Toplice, Termam Dolenjske Toplice, OŠ Dolenjske Toplice, prostovoljki Nuši Rustja in vsem ostalim, ki jih spodbujajo in podpirajo.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto

