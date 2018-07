Dogajanje, ki temelji na več kot sto letni tradiciji

3.7.2018 | 13:50

V Sodražici je bilo minuli konec tedna nadvse pestro. (Foto: M. Glavonjić)

Sodražica - Za nadvse gostoljubnimi Sodražani je še ena izjemno izpeljana tridnevna turistično etnografska prireditev – 14. Psoglavski dnevi oz. 12. Tržni dan. V petek so na lokaciji nekdanje posojilnice odprli pokrito tržnico, sobota je postregla z vrsto športnih dogajanj in veselo igro »Šedraška pravica« Mladinskega kluba Sodražica ter nastopom domačih tamburašev. V nedeljo pa je trg in stranske ulice zasedlo 22 krošnjarjev, rešetarjev, lončarjev in drugih mojstrov domače obrti. Pred uradnim začetkom so se predstavila društva, ki delujejo v občini z gosti.

»To naše Sodraško dogajanje temelji na več kot sto letni tradiciji, ko je Marija Terezija dala pravico Tržnega dne, in ni v ničemer kopija podobnih prireditev v drugih krajih,« je v nagovoru poudaril sodraški župan Blaž Milavec. Slavnostni govornik je bil Peter Misija, predsednik Turistične zveze Slovenije.

M. G.