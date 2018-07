Zmaga za Concord Jet-a z Igorjem Novakom

3.7.2018 | 18:00

Concord Jet in Igor Novak na dirki na Igud pod Krimom.

Ig pod Krimom, Šentjernej - Preteklo nedeljo so na hipodromu na Igu pod Krimom potekale kasaške dirke v organizaciji Konjerejskega društva Krim.

Kot sporočata Rok Hočevar in Lana Zrinjanin, sta bili poleg petih kasaških dirk na sporedu dve dirki konj slovenske hladnokrvne pasme v dvovpregi in enovpregi ter najmlajše v dirki ponijev. Osrednja točka sporeda je bila Spominska dirka Franca Pirca, ki sta jo za Konjeniški klub Ljutomer osvojila Artis M in Darja Antolin. Vrbljenska steza je kljub manjši udeležbi konj poskrbela za zanimive dirke in tudi tokrat upravičila svoj sloves.

A tudi člani Kluba za konjski šport Šentjernej so se dobro odrezali.

V 1. točki sporeda sta 2. mesto osvojili Vanilia RG in Vesna Šuštaršič s kilometrskim časom 1.26,2 na razdalji 2170 metrov, 3. mesto pa je pripadlo Avgustu in Borutu Zaletelu s časom 1.26,4.

V 2. točki sporeda je do svoje prve letošnje zmage prikasal Concord Jet. Tokrat je zaradi odsotnosti njegove lastnice, trenerke in voznice Anje Medle, na sulkiju sedel Igor Novak. Zmago sta slavila s kilometrskim časom 1.22,8 na razdalji 2170 metrov. Na 2. mesto sta se uvrstila Los Angeles (hlev Judež) in Vito Šadl s časom 1.23,1.

V 3. točki sporeda sta 3. mesto osvojila Rucoea Spritz in Andrej Simončič s kilometrskim časom 1.20,6 na razdalji 2170 m.

L. M., foto: N. Medle