Motorist v naselju prekoračil hitrost kar za 60 km/h

3.7.2018 | 12:40

Mopedist. (Ilustrativna fotografija, foto: PU Novo mesto)

Policisti PPP Novo mesto so včeraj okoli 19. ure izvajali meritve hitrosti voznikov motornih vozil v kraju Kvasica na območju Črnomlja, kjer je največja dovoljena hitrost omejena na 50 km/h. 25-letnemu motoristu iz Hrvaške, ki je vozil motorno kolo Honda CBR, so izmerili hitrost 110 km/h. Prehitrega motorista so ustavili policisti na mejnem prehodu Vinica, mu začasno zasegli dokumente in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policija opozarja motoriste

V zadnjih petih letih je na dolenjskih, posavskih in belokranjskih cestah v prometnih nesrečah umrlo 60 ljudi, med njimi 25 voznikov enoslednih vozil - 12 motoristov, štirje vozniki mopedov in devet kolesarjev. Vozniki enoslednih vozil so bili v več kot 70-odstotkih tudi povzročitelji teh prometnih nesreč. Kot najpogostejši vzrok smrtnih prometnih nesreč z udeležbo motoristov je daleč na prvem mestu neprilagojena hitrost, sledi stran in smer vožnje. V štirih primerih je bilo ugotovljeno, da so motoristi vozili pod vplivom alkohola, povprečno so imeli v kilogramu krvi več kot 1,3 grame alkohola.

Policisti vse motoriste ponovno pozivajo k strpni in varni vožnji. Za svojo varnost lahko motoristi največ storijo sami - hitrost vožnje je treba prilagoditi veljavnim omejitvam in razmeram na cesti, ob spremembi smeri se prepričajte, da so vas drugi vozniki opazili in to lahko storite varno. Na motor sedite le trezni in spočiti in skušajte predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu. Vsem motoristom s policije želijo srečno in varno na poti.

Vlomil in odnesel nakit

V Leskovcu pri Krškem je v dopoldanskih urah nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vstopil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil za tisoč evrov škode.

Pakistančan nezakonito prestopil državno mejo

Policisti PP Brežice so sinoči nekaj pred 20. uro v Trnju izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

L. M.