Jure Lalić se vrača v Krko

3.7.2018 | 18:55

Jure Lalić (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Med novomeške košarkarje se vrača Jure Lalić, 32-letni in 211 cm visoki center. Za Krko je prvič zaigral sredi sezone 2011/12, nato v Novem mestu igral še celo sezono 2012/13 ter v obeh sezonah s krkaši osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Novomeščanom se je znova pridružil v sezoni 2015/16, ko so osvojili slovenski pokal, so sporočili iz kluba.

V zadnjih dveh sezonah je igral v skopskem MZT-ju, s katerim je leta 2017 postal makedonski prvak, v letošnji sezoni pa zmagovalec makedonskega pokala. V zadnji sezoni ABA lige je v povprečno 24 minutah dosegal 13,2 točke in 5,7 skoka na tekmo ter bil z indeksom 16,3 drugi najkoristnejši igralec skopskega kluba.

V svoji karieri ima po sedem naslovov državnih prvakov, poleg dveh slovenskih in makedonskega še dva hrvaška z Zadrom 2005 in 2008, belgijskega z Ostendejem 2009 in poljskega z Zielono Goro 2015, in pokalnih prvakov - poleg slovenskega in makedonskega še tri z Zadrom 2005-2007, belgijskega 2009 in poljskega 2015, so njegove uspehe nanizali v klubu.

»S prihodom Jureta Lalića se počasi zaključuje sestava ekipe za prihajajočo sezono. Jure je v preteklih sezonah tako v Krki kot v ostalih klubih, za katere je igral pokazal, da gre za kvalitetnega igralca na poziciji centra. Pričakujem, da nam bo veliko pomagal pri izpolnitvi ciljev, ki smo si jih zastavili,« je dejal predsednik KK Krka Andraž Šuštarič.

Jure Lalić pa dodal: »Zadovoljen sem, ker se vračam v poznano sredino in urejen klub, kot je Krka. Upam, da bomo vsi skupaj imeli uspešno sezono. Veselim se začetka priprav in sodelovanja s trenerjem Petrovom in novimi soigralci.«

M. Ž.