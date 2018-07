Vnovič o drugi plati Macedonijevega županovanja

3.7.2018 | 14:30

Alojz Kobe (GAS) in Srečko Vovko (SD)

Mojca Špec Potočar (SMC)

Novo mesto - Po majski novinarski konferenci 'Druga plat županovanja Gregorja Macedonija' so predstavniki SD, GAS, SNS in ZZD s pridruženo SMC danes sklicali še drugi del istoimenske novinarske konference, na kateri so ponovili nekatera vprašanja s prve in dodali nova. Pravijo, da v odzivih novomeškega župana konkretnih odgovorov niso dobili, danes pa so med drugim izpostavili še dve temi: ustanovitev podjetja Cero-DBk in prenovo Glavnega trga.

Prisotnost na novinarski konferenci so opravičili predstavniki SNS in Zveze za Dolenjsko (ZZD), vrsto vprašanj o delovanju Gregorja Macedonija oziroma aktualnemu občinskemu vodstvu pa so zastavili predsednik občinskega odbora SD Srečko Vovko, občinski svetnik GAS Alojz Kobe in občinska svetnica SMC Mojca Špec Potočar.

»Nikogar ničesar ne obtožujemo, želimo le jasne odgovore na naša vprašanja, ki jih izpostavljamo na novinarskih konferencah, in bomo to v bodoče še počeli,« je dejal Vovko in v priloženem gradivu ponovil nekatera vprašanja z majske konference: o številu zaposlenih v občinski upravi in Zavodu Novo mesto, poslovanju tega zavoda z oglaševalskim podjetjem Konvikt, občinskih stroških za promocijske, svetovalne in odvetniške storitve, črpanju evropskih sredstev, razlogih za javno-zasebno partnerstvo pri energetskih obnovah itd. »To zaenkrat ni nova lokalna koalicija, želimo si le, da se sliši naš glas in da župan jasno odgovori na dvome občanov,« je dodal Vovko. Kot enega takih dvomov je omenil projekt hidravličnih izboljšav: »Zakaj so francoske cevi zamenjali s cenejšimi ruskimi? Je 800.000 evrov vredno zdravje naših otrok in vseh nas? Naj župan jasno pojasni zadeve.«

Kobe je v nadaljevanju ponovil nekatera vprašanja, ki jih je zastavil tudi na zadnji občinski seji, in sicer glede ustanavljanja novega podjetja Cero-DBk. »Zakaj novo podjetje, če že imamo Komunalo in Cerod? V Ljubljani, kjer imajo desetkrat več smeti, to opravlja eno podjetje. In zakaj potrebujemo zunanje svetovalce, ko imamo dovolj kompetentnega kadra?« Povedal je tudi, da je zamisel o ustanovitvi ločenega podjetja, ki bi zgradilo obrat za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, pri obdelavi pa sodelovali z ljubljanskim partnerjem, v nasprotju s sprejetimi stališči občinskega sveta, da celoten obrat samostojno zgradi Cerod. »Občinski svetniki o vsem tem nismo dobili jasnih obrazložitev, a bomo o tem odločali na naslednji seji. Zavedati pa se moramo, da takšne odločitve na koncu vsi občani drago plačujemo,« je menil predsednik občinskega odbora GAS.

Špec Potočarjeva je izpostavila projekt prenove mestnega jedra in nezadovoljstvo lastnikov hiš na Glavnem trgu. Povedala je, da jo zanima, na kakšnih strokovnih podlagah in prometnih študijah je župan septembra lani sklenil za promet zapreti središče mesta, kar je povzročilo prometni kolaps, nezadovoljstvo oz. izpad prometa trgovcev in obrtnikov. »Svetniki nismo bili seznanjeni z investicijsko dokumentacijo projekta in obstaja velika bojazen glede sofinanciranja prenove s strani Evropske unije. Kako je lahko občina podpisala pogodbo z izvajalci in začela z deli, če še nima odobrenega sofinanciranja?« je med drugim vprašala svetnica SMC.

Zastavljenih vprašanj je bilo še več, sicer pa je celotno gradivo z današnje nov. konference v spodnji priponki.

Z rotovža so medtem sporočili, da se bo župan na danes podane očitke odzval na jutrišnji novinarski konferenci.

M. Martinović