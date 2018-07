Deset let od tragičnega Zadnjega spusta po Savi

3.7.2018 | 15:30

Prvi čoln z županom Jancem. (Foto: P. P.)

Drugi čoln s podžupanom Dobnikom. (Foto: P. P)

Številni, ki so se zbrali na kraju nesreče, so imeli med žrtvami prijatelje, sorodnike ali znance. (Foto: A. K.)

Blanca - Danes mineva deset let od tragične nesreče na prelivnih poljih hidroelektrarne Blanca, ki je bila usodna za 13 udeležencev spusta s kanuji po reki Savi. V spomin na nesrečo, ki je tedaj ohromila Posavje, se bodo pri spomeniku ob hidroelektrarni Blanca danes ob 17.30 zbrali svojci in znanci pokojnih ter predstavniki sevniške občine.

Spust, ki so ga organizatorji poimenovali Zadnji spust, se je začel s štirimi kanuji, a se je eden izmed njih prevrnil že na začetku poti, kjer pa se k sreči nihče ni poškodoval. Trije čolni so s potjo nadaljevali, dva pa sta nato zapeljala skoz prelivna polja nove hidroelektrarne Blanca, kjer ju je potegnilo v sifon, čeprav bi morali čolne po dogovoru prenesti na drugo stran jezu po kopnem.

V nesreči so življenje izgubili: tedanji sevniški župan Kristijan Janc, sevniški občinski svetnik in predsednik KS Boštanj Marjan Kogovšek, vodja tehnične službe v Infri Miran Ribič, nadzornik za tehnična dela v Infri Jani Zemljak, predsednik KS Studenec Mihael Metelko, Mitja Špilek iz Brežic, uslužbenka Infre Vojka Alif, predsednik ribiške družine Marok Sevnica in svetnik občine Mokronog-Trebelno Branko Safič, višja svetovalka splošne službe na sevniški občini in predsednica odbora za spremljanje gradnje HE Blanca Mateja Konajzler, predsednik KS Blanca Slavko Peklar, direktor Komunale Sevnica Bojan Lipovšek, sevniški podžupan Rudi Dobnik in pripadnik Slovenske vojske iz Krmelja Aleš Logar. Nesrečo je preživela le žena pokojnega sevniškega župana Ana Janc.

V petih dneh reševalne akcije je sodelovalo 1040 ljudi, od tega 198 pripadnikov specialne enote, 140 potapljačev, 16 raftarjev, 20 kajakašev, trije jamarji, 19 kinologov, 434 gasilcev, 196 policistov in kriminalistov, 96 pripadnikov Civilne zaščite in drugi.

M. Ž., A. K.