Zagnati je treba vik in krik!

3.7.2018 | 16:50

Ilustrativna slika občinskega sveta Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Zaradi dopustov v že zelo okrnjeni sestavi sveta so kočevski občinski svetniki včeraj nadaljevali s 36. redno sejo, ki so jo 21. junija prekinili zaradi proslave ob dnevu državnosti. V manj kot uri in pol so obravnavali še preostalih šest vsebinskih točk, med katerimi je bila obširne razprave deležna točka Nelegalno odlaganje odpadkov.

Župan Vladimir Prebilič je po opisu dogodkov in ukrepov, ki so jih izvedli v zvezi z nelegalnim odlaganjem odpadkov pri Moravi povedal, da so pri naknadnem inšpekcijskem nadzoru opravili sondažo na 15 mestih v globini enega metra, ter da je inšpektor na podlagi tega ugotovil, da v zakopani deponiji ni mogoče zaznati odpadnih snovi.

Svetniki so v razpravi poudarili, da je sondaža na samo metru globine premalo, izrazili so dvom v korektno opravljeno delo inšpektorja ter menili, da ni vprašanje ali gre za kaznivo dejanje ali ne, saj gre za moralno nesprejemljivo. »Zagnati moramo vik in krik. Preprečiti moramo, da si nekdo upa kraške vrtače uporabljati na takšen način,« je dejala Jasna Vesel.

Svetniki so si bili enotni, da je v njihovi pristojnosti skrb, da se Kočevsko ohrani čisto in da se je ne onesnažuje. Zato so soglasno sprejeli sklep, da občinska uprava pripravi zahtevo, ki jo bodo posredovali na ministrstvo za okolje, ministra osebno, inšpektorja za okolje in vodjo inšpekcijskih služb, da se izvede strokovno sondažo na večjemu številu mikrolokacij in sicer do dna obstoječih vrtač, ter da morajo biti pri tem navzoči člani občinskega odbora za okolje in predstavniki KS oz. vaščanov Morave. Zahtevajo tudi, da se opravi analiza odloženega materiala in ugotovi izvor in vsebina odpadkov, ter da se z rezultati analize seznani občinski svet in javnost. O nevarnem odlaganju odpadkov bodo ponovno govorili na prvi naslednji seji, ki pa bo septembra letos.

