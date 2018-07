Pomoč prvih posredovalcev

3.7.2018 | 18:20

Ilustrativna slika

Ob 13. uri so iz ZD Trebnje zaprosili za pomoč prvih posredovalcev v Šentrupertu. Prvi posredovalci so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi obolele osebe, katero so odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 11. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

-od 8. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE na izvodu DOLENJE KAMENJE .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.