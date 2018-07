V Brestanici do 2020 še en nov plinski blok

4.7.2018 | 08:00

Plinski blok 6 (Foto: spletna stran TEB)

Brestanica - Kot je nedavno poročala revija slovenskega elektrogospodarstva Naš stik, Termoelektrarna Brestanica načrtuje postavitev še enega plinskega bloka. Elektrarna sicer v srednjeročnem obdobju do leta 2025 načrtuje zamenjavo dotrajanih plinskih blokov 1 do 3.

Pri tem načrtu gre za izvedbo drugega dela 1. faze projekta, ki vključuje postavitev še enega novega plinskega bloka. Če ne bo prišlo do uresničitve tega projekta, pa načrtujejo celovito obnovo plinskih blokov 2 in 3, zgrajenih v letu 1974.

»Zgolj en nov plinski blok brez redundance namreč ne more nadomestiti vloge starejših treh plinskih blokov za zagotavljanje zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe jedrske elektrarne,« pišejo.

Predvidena moč novega plinskega bloka je 50 MW, kar je znotraj predvidenega ranga 40 do 70 MW. Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene, so za Naš Stik povedali v družbi Termoelektrarna Brestanica.

Kot so še dodali, ocenjena investicijska vrednost plinskega bloka 7 znaša 26,45 milijona evrov. Projekt naj bi, ob sprejeti dokončni odločitvi, začeli izvajati že konec tega leta (s pripravo in izvedbo razpisov za posamezne faze), predvidoma pa naj bi ga zaključili v letu 2020.

Kot smo marca letos pisali v tiskani izdaji Dolenjskega lista, so takrat v brestaniški termoelektrarni opravili interni strokovni tehnični pregled zadnjega novega plinskega bloka in začeli postopke končnega tehničnega pregleda, ki ga opravi ministrstvo za okolje in prostor. Na spletni strani elektrarne je razbrati, da plinski blok 6 z nazivno močjo 53 MW trenutno obratuje v enostavnem procesu.

B. D. G.

