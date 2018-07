Strela zanetila požar; otroka stisnil hlod

4.7.2018 | 07:10

Nevihte so v več delih Slovenije sinoči in ponoči povzročile kar nekaj težav. O njih z našega območja zaenkrat ne poročajo veliko, le davi malo pred šesto je meteorna voda zalila prostore v Spodnji Pohanci. V Spodnjih Dulah pa je malo pred peto zagorelo na stanovanjskem objektu – zaradi udara strele. Podrobnosti še niso znane.

Sinoči ob 20.44 uri se je na avtocesti na višnjegorskem klancu v občini Grosuplje, zaradi neprilagojene hitrosti, na streho prevrnilo kombinirano vozilo. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci PGD Stična in Grosuplje so zavarovali mesto dogodka, izklopili akumulator in pomagalli reševalcem NMP.

Ob 10.13 pa so pri Novih selih v občini Kostel gasilci PGD Vas-Fara in Kočevje pomagali reševalcem NMP Kočevje pri oskrbi in transportu otroka, ki ga je pri delih v gozdu stisnil hlod, do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovanca prepeljali do jase pri Novih Selih, kjer ga je prevzela dežurna ekipa HNMP s helikopterjem Slovenske vojske in ga prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

M. K.

