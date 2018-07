V Zavarovalnici Sava škodo v Beli krajini ocenjujejo na pet milijonov evrov

4.7.2018 | 09:00

Foto: B. B., arhiv DL

Ljubljana - Škode po neurju s točo, ki je 8. junija prizadelo jugovzhodni del Slovenije, še posebej Črnomelj in njegovo okolico, bodo po prvih ocenah Zavarovalnice Sava presegle pet milijonov evrov, je poročala STA. Če do konca leta ne bo dodatnih škodnih dogodkov podobne velikosti, je načrt skupine Sava Re za leto 2018 še vedno dosegljiv, pravijo v Savi Re. Zavarovalnica Sava, v katero so se novembra leta 2016 združile Zavarovalnica Maribor, zavarovalnica Tilia ter dve hrvaški zavarovalnici skupine Sava Re, ima namreč v tem delu Slovenije razmeroma visok tržni delež.

Odpravljanje posledic škode se nadaljuje. Poškodovanih je približno 1300 objektov, samo v najbolj prizadeti črnomaljski občini je nastalo za več kot 20 milijonov evrov škode.

Zavarovalnice škode iz naravnih nesreč obravnavajo prednostno in na teren so takoj poslale okrepljene ekipe cenilcev, da bi popisali nastalo škodo. V vseh sicer pravijo, da s prijavo škode ni treba hiteti, v vseh pa so že kmalu po dogodku začeli z izplačevanjem odškodnin, navaja STA.

V skladu z zakonodajo lahko pri odpravljanju posledic hujših naravnih nesreč pomaga tudi država. Vlada takšno pomoč potrdi, če škoda presega 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, o čemer odloča potem, ko Uprava RS za zaščito in reševanje pripravi končno oceno škode. Tokratno poročilo naj bi bilo pripravljeno do 6. julija. Pri tem pa lahko na pomoč države računajo tudi tisti, ki imajo objekte zavarovane.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2m nazaj Oceni Ruby Chalmers Google zdaj vsakih tri dni plača 2374 do 3258 dolarjev za delo na spletu od doma. Sem se pridružil tej službi pred enim mesecem in sem zaslužil 27935 $ v mojem prvem mesecu od tega dela. Ta služba je neverjetno neverjetna in mi daje dober delovni čas vsak dan.Vsakdo lahko sedaj naredi več prihodkov na spletu s tem blog0mm ❥❥❥ ❥❥ ❥❥❥ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje