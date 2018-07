Karitas pomagala 197 belokranjskim gospodinjstvom

4.7.2018 | 11:15

Foto: M. B.-J., arhiv DL

Črnomelj - Komisija črnomaljske župnijske Karitas, ki je zadnji junijski četrtek obravnavala tretji sveženj prošenj za pomoč v junijskem neurju s točo prizadetim belokranjskim družinam, je do zdaj pomagala 197 gospodinjstvom, ki so potrebovala takojšnjo pomoč. V treh delih razdeljevanja, v zadnjem so pomoč dobila tudi gospodinjstva iz Semiča, jim je skupaj podelila 145.050 evrov.

Kot je sporočila Slovenska Karitas, je višina dodeljene pomoči odvisna od škode, socialno ekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih ali že danih virov pomoči, vseskozi pa pomoč usklajuje v sodelovanju z občino, centrom za socialno delo ter drugimi ustanovami in humanitarnimi organizacijami v občini Črnomelj.

Na Karitas so tako do zdaj zbrali nekaj manj kot 181.00 evrov, ki so jo darovali posamezniki, podjetja, škofije, župnije in redovne skupnosti. Dodali so še, da je Karitas na področju Črnomlja in okolice končala z zbiranjem prošenj, zbira pa še prošnje iz območja Semiča, kjer so tudi bila prizadeta posamezna gospodinjstva. Karitas bo v prihodnjih dneh prvo pomoč pri najbolj prizadetih gospodinjstvih dopolnila še z dodatno drugo fazo pomoči.

»Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti. Širše posledice neurja, kot so uničene poljščine, premočena notranja oprema, podi in izolacije ter druga škoda, se bo pokazala šele čez daljši čas,« so Na Karitas še zapisali v sporočilu za javnost.

Vloga je na voljo na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si, sredstva za pomoč pa je mogoče darovati na: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, TRR (Nlb): SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 201, Namen: NEURJE 2018.

M. Ž.