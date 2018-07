Gasilci z novima voziloma in motornimi brizgalnami

4.7.2018 | 10:00

Uspešni tečajniki z vodstvom GZ Brežice in županom Ivanom Molanom (Foto: Občina Brežice)

Novi pridobitvi za PGD Obrežje in PGD Križe 1999

Motorna brizgalna Rosenbauer

Brežice - Gasilska zveza Brežice je v ponedeljek pripravila predstavitev novih pridobitev na področju gasilske opreme, ki bodo v pomoč pri reševanju in gašenju požarov. Tri gasilske enote - PGD Mali Obrež, Mostec in Sela, bodo po novem opremljene z motornimi brizgalnami tipa Rosenbauer, gasilska enota PGD Križe 1999 je dobilo novo gasilsko vozilo GV-V1, PGD Obrežje pa gasilsko vozilo GVC 16/25, so sporočili iz brežiške občine in dodali, da so podelili še diplome devetnajstim gasilcem, ki so uspešno zaključili usposabljanje za strojnika.

Župan Ivan Molan je povedal, da občina redno zagotavlja sredstva za delovanje gasilske zveze in društev in za izobraževanje gasilk ter gasilcev. Vsako leto nameni denar tudi za nakup ustrezne gasilske opreme, tako je zadnjih dvanajstih letih namenila kar 2,5 milijona evrov za nakup 25 vozil v skladu z dolgoročnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih društev ter načrtom izobraževanja in poveljevanja. V občini Brežice sicer deluje kar 31 prostovoljnih gasilskih društev.

Predsednik GZ Brežice Herman Premelč je dejal, da je ponosen in vesel pridobitev v prvi polovici leta, ki predstavljajo veliko večino realiziranih načrtov. Po njegovih besedah je dolgoročno največja pridobitev tako gasilske zveze kot prostovoljnih gasilskih društev 19 operativcev, ki so uspešno zaključili 45-urno usposabljanje za področje strojništva. To usposabljanje je zelo pomembno z vidika optimalne rabe gasilskih vozil in črpalk. Dejal je, da bodo usposobljeni strojniki novo pridobljeno znanje in veščine lahko prenesli tako v operativno delo, pa tudi na svoje gasilske tovariše, v društvih, v sektorjih in širše, so zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Občina Brežice