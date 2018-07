Človek, hvala, da si me ustvaril

4.7.2018 | 12:15

Goran Milovanović, Saša Nabergoj, Metod Frlic, Tomaž Furlan in Antonio Živkovič (Foto: M. L.)

Človek : človek (Foto: M. L.)

Na ukaz (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Lamutovem likovnem salonu kostanjeviške Galerije Božidar Jakac je do 2. septembra na ogled razstava Človek : Stroj, s katero tu gostuje Loški muzej Škofja Loka.

Avtorji na razstavi Metod Frlic, Tomaž Furlan, Sanela Jahić, Aleksij Kobal in Antonio Živkovič se ukvarjajo z razmerjem med človekom in strojem, med stvariteljem in njegovim izumom torej. Stroj je človek izumil za svoj pripomoček, a stroj se je že v marsičem povzpel nad človeka, sporočajo med drugim, kot poudarja kustosinja razstave Barbara Sterle Vurnik.

Na nedavnem odprtju razstave v Kostanjevici na Krki sta zbrane nagovorila Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac, in direktorice Loškega muzeja Saša Nabergoj.

Mogoče ta razstava govori tudi o vas ali je vsaj blizu vašemu razmišljanju

M. L.

