Od Drnovega do Čateža tudi z 260 kilometri na uro

4.7.2018 | 14:40

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Policisti specializirane enote za nadzor prometa so konec tedna med nadzorom ugotovili več hujših prekoračitev hitrosti. Med drugim so po poročanju STA ujeli tudi "dirkače", ki so po slovenskih cestah divjali s kar 260 kilometri na uro, so danes sporočili s policije.

Na avtocesti izven naselja Drnovo so namreč opazili večjo skupino športnih vozil višjega cenovnega razreda. Izkazalo se je, da gre za udeležence t. i. carbage run potovanja, ki se ga udeležijo vozniki več držav in v okviru katerega potujejo čez različne države. Ob tem občasno tekmujejo med sabo, takšne spontane dirke pa so zaradi visokih hitrosti skrajno nevarne.

Voznika lamborghini huricana in audija R8 sta se odločila, da bosta tekmovala od cestninske postaje Drnovo do Čateža. Policista sta na razdalji 3300 metrov prevožene poti z videonadzornim sistemom Provida izmerila njuno povprečno hitrost, ki je znašala kar 251 kilometrov na uro, trenutne hitrosti pa so segale tudi prek 260 kilometrov na uro, so navedli.

Policisti so med nadzorom zaznali še številne druge kršitve. Na avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, so vozniku motornega kolesa namerili hitrost 159 kilometrov na uro. V bližini Trebnjega so pri tujem vozniku v predoru, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, namerili kar 157 kilometrov na uro. Za več kot polovico je omejitev hitrosti prekoračil tudi tuji voznik, ki je prav tako skozi predor vozil s 159 kilometri na uro, je poročala STA.

V policijskih postopkih so se znašli tudi vozniki motornih koles. Dva motorista sta z agresivno vožnjo, prehitevanjem v škarje, v ovinku in preko polne ločilne črte, ogrožala sebe in druge prometne udeležence. Še enega motorista so policisti ustavili, ko je na cesti od Kozine proti Divači, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, vozil s povprečno hitrostjo 153 kilometrov na uro.

Na primorskem kraku avtoceste pa so policisti ustavili voznika, ki je vozil s hitrostjo 170 kilometrov na uro in prehiteval ostala vozila kar po odstavnem pasu.

M. Ž., STA