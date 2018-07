Poskus uboja: z nožem jo je zabodel v hrbet

Sinoči, okoli 22.30 so bili policisti obveščeni, da so reševalci napoteni v stanovanjsko hišo v okolici Sevnice, kjer naj bi nekdo huje poškodoval žensko. Na kraj so takoj odšli policisti in kriminalisti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi prišlo do spora med 71-letnim moškim in 46-letno žensko, ki občasno prebiva v isti hiši. 71-letnik je žensko večkrat udaril in jo z nožem zabodel v hrbet. Žrtvi je pred nasilnežem uspelo pobegniti iz stanovanjske hiše. Policisti so 71-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Danes nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Po podatkih iz bolnišnice je 46-letna ženska hudo poškodovana. Storilca bodo predvidoma jutri s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku.

Z dveh zidanic odnesli bakrene žlebove

V naselju Slinovce in Jablance na območju Policijske postaje Krško so neznanci s strehe dveh zidanic odnesli 25 metrov bakrenih žlebov. Lastnika sta oškodovana za 1200 evrov.

Ob kosilnici in škropilnico

Na Otočcu je v noči na torek nekdo z dvorišča gospodarskega objekta odnesel dve kosilnici in škropilnico. Škode je za okoli 2000 evrov.

Brez vozniške za volanom

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Čatežu ob Savi nekaj po 20. uri ustavili 25-letnega voznika, za katerega so med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj je vozil v času, ko se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje motornih vozil. Kršitelju so odredili strokovni pregled zaradi ugotavljanja vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pakistanca nezakonito čez mejo

Policisti PP Brežice so v Prilipah izsledili in prijeli dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

