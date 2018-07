Palčič se zadnjega tedna pred umorom ne spominja

4.7.2018 | 14:00

Obtoženega Silva Paliča so na sodišče pripeljali iz pripora.

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes dopoldne pričelo sojenje 61-letnemu Silvu Palčiču iz Rumanje vasi v občini Straža, ki je lani na božični večer do smrti zabodel svojo ženo Anico Palčič. Zabode jo je vsaj osemnajstkrat, zaradi najmanj štirih hudih vbodov pa je izkrvavela.

Na predobravnavnem naroku krivde Palčič po obtožnici ni priznal - obtožba mu očita dve kaznivi dejanji: nasilja v družini ter umora, za kar je tožilec predlagal 29 let zapora. V družini naj bi nad svojo ženo več let izvajal psihično in fizično nasilje, zlasti ko je bil pijan. Žena se je zato celo preselila k sestri in nato k sinu, ko je nasilneža prijavila, pa mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, zato se je mož odselil v zidanico v Straško goro. Tega so mu podaljšali in zadnji je veljal do 6. januarja letos, a vmes se je zgodil umor.

Z desne proti levi: Matjaž Medle in Renata Brodarič Trentelj

Spomnimo - kot pravi obtožnica, ki jo je na sodišču znova prebrala državna tožilka Renata Brodarič Trentelj, se je usodnega 24. decembra lani z namenom, da ženo umori, Silvo Palčič pripeljal v Rumanjo vas, in ker žene ni bilo doma, je razbil okno ter jo pričakal s kuhinjskim nožem. Anica je bežala proti sosednji hiši, a jo je ujel, zabodel, žrtev je spet bežala in lovila sta se po vrtu. Kljub pomoči sosedov mu je uspelo dejanje dokončati, a ko je soseda zdravnica, ki je pritekla na pomoč, na glas dejala, da ima Anica še pulz, se je Palčič, ki je že odhajal, vrnil nazaj in ženo še dvakrat zabodel.

Sojenje ni zaprto za javnost

Predsednica 5-članskega senata Mojca Hode je najprej razložila, da sojenje ne bo zaprto za javnost, kot sta predlagala pooblaščenec oškodovancev (Palčičevega sina in hčerke) Matjaž Medle ter nato tudi odvetnica obtoženega Jasna Simčič, »saj v konkretnem primeru za to niso podani takšni razlogi, oz. razlogi po vsebini niso utemeljeni. Javnost ima pravico biti obveščena o kaznivem dejanju in storilcu.«

Silvo Palič

Obtoženi Silvo Palčič, ki so ga na sodišče pripeljali iz pripora - tu je od usodne noči, 24.decembra lani - je vidno pretresen in večkrat solzan svoj zagovor prebral. »Pri zdravi pameti ne bi niti pomislil na takšno očitano kaznivo dejanje, kaj šele storil. Še danes se mi postavljajo vprašanja, zakaj in kako se je to zgodilo prav meni. Sem oseba, ki ne bi nikoli kaj slabega storila ne sebi, ne drugim, ne družbi. Ni dneva ne noči, da ne bi razmišljal o dnevu, ko sem prizadel sebe in svoje bližnje. Močno obžalujem vse,« je med drugim dejal v dolgem zagovoru, v katerem je podrobno opisal skupno življenjsko pot s preminulo ženo Anico.

Povedal je, kako skromno sta začela leta 1978, ko sta se poročila, si s trudom ustvarjala skupen dom, zgradila novo hišo ter se veselila odraščanja obeh otrok - Andreje in Gregorja. Oba z ženo sta delala v Novolesu, on se je kasneje kot gozdar sekač zaposlil v Gozdnem gospodarstvu ter - da bi več zaslužil - kasneje delal tudi popoldne, privatno. »Vsa nesoglasja sva sproti reševala, fizičnega nasilja nikoli ni bilo, otroka sta hitro odraščala,« je pripovedoval obtoženec. A prišle so razne težave - žena je ostala po stečaju podjetja brez službe, ni se najbolje razumel s sinom, ki je imel svojo avtomehanično delavnico, kjer je tudi sam pomagal in ko si je ta dobil novo partnerko in sta z ženo izvedela še za enega vnuka (dva je imel s prvo partnerko in so živeli skupaj v Rumanji vasi), je bil to zanju šok. Kot je povedal, ga je močno prizadelo tudi, da je povzročil prometno nesrečo in zbil pešca.

»Doma sem se počutil kot copata«

»Psihično sem bil na tleh, nihče od družine me ni prašal, kako sem,« je pripovedovala in dodal, da se je doma počutil kot »copata«. Že prej je imel tudi zdravstvene težave, zlasti visok krvni tlak, in si je pomagal tudi z alternativno medicino. Povedal je, da je uteho zaradi vseh težav iskal tudi v alkoholu, kar zaradi svojega zdravstvenega stanja ne bi smel.

Z alkoholom se je tolažil tudi v zidanici, kamor se je preselil zaradi prepovedi približevanja, imel je veliko obiskov prijateljev in znancev, razmišljal je tudi o novem življenju z novo partnerko, ki jo je iskal. A o tem, kaj se je dogajalo zadnji teden pred umorom in seveda na božični večer, obtoženi ni povedal nič. »Zbranost je popustila, spomnim se le tega, kar sem zapisal, ne pa, kaj sem delal, kje sem bil, s kom sem bil zadnji teden« je dejal.

Hči: »Mama se je očeta zelo bala«

Hči obtoženega Andreja Palčič je na sodišču zelo pretresena in večkrat v solzah pripovedovala svoje videnje odnosa očeta in mame in sploh razmer v družini.

Poudarila je, da je bil oče vedno strog do vseh njih in da ga je mama vedno ubogala in v družini delovala pomirjevalno, »očetu se je vedno podrejala. On že ni bil »copata«, je dejala. Odnose je močno poslabšal alkohol, ki se mu je oče vdajal zlasti po upokojitvi, pa od prometne nesreče naprej in drugih težav v družini.

»Mama se ga je zelo bala, komaj sem jo mirila. Zadnje čase je le še jokala, psihično je bila zlomljena- Rekla je, da tako ne more več, naj naredi že z njo, kar hoče,« je pripovedovala hčerka Andreja in dejala še, da sta imeli z mamo že pripravljeni neke stvari za morebitno hitro izselitev od doma.

Sojenje se bo z zaslišanjem še drugih prič nadaljevalo jutri in tudi prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

