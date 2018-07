Macedoni zavrnil očitke: Zakaj dobijo sejnine, če ne berejo odgovorov

4.7.2018 | 15:00

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni se je na današnji novinarski konferenci odzval na včerajšnje navedbe petih opozicijski strank, SD, GAS, ZZD, SNS in SMC, z besedami, da je bilo na večino njihovih vprašanj že odgovorjeno in da želijo z njimi v javnosti zgolj zbuditi sume o domnevnih nepravilnostih. »Vesel sem, da so se nekateri svetniki vključili v upravljanje občine, pa čeprav le nekaj mesecev pred volitvami, a bolje zdaj kot nikoli,« je povedal in dodal, da je občinska uprava preko odgovorov na svetniška vprašanja razjasnila že marsikatero včeraj omenjeno temo, »in me zanima, zakaj prejemajo sejnine, če si teh odgovorov niti ne preberejo«.

Glede večjih projektov, ki še nimajo potrjenega evropskega sofinanciranja ali prejetega denarja iz kohezijskih skladov, je povedal, da gre za večstopenjske in lahko tudi večletne postopke ter da je šlo pri odločitvi, da MO Novo mesto vseeno začne graditi, za zavestno odločitev: »Ko imamo te zadeve na določenih stopnjah že odobrene, se odločimo, ali gremo v birokratsko čakanje ali v izvedbo. Če bi čakali na vse odločbe, bi imeli danes šele v delu vodarni in bi še vedno prekuhavali vodo, danes ne bi imeli v prenovi Glavnega trga, ne bi bilo zgrajenega vrtca. In za vse te stvari sofinanciranje bo, v to sem prepričan.«

Na kritiko zaradi prometnih zagat je odgovoril, da je občina izvedla vrsto delavnic na to temo in pozivala občinske svetnike k sodelovanju, pa odziva ni bilo. »Tudi sedaj niso podali relevantnega predloga, kako to rešiti. Če je glavni očitek, da je zaradi prenove zapora, naj povedo, kako graditi brez nje?«

Ponovil je tudi razloge za ustanavljanje podjetja Cero-DBk, pri katerem Novomeščani sodelujejo še z devetimi dolenjskimi in belokranjskimi občinami. »Tu je druga sestava občin družbenic kot v novomeški Komunali ali Cerodu in tu bo šlo za nove, drugačne deleže. Glavni razlog pa je tudi ta, da bo to podjetje osnova za kredit Evropske investicijske banke ali Evropske banke za obnovo in razvoj v višini polovice investicije, ki ne bo bremenil občinskih proračunov. V novomeškem primeru govorimo o dveh milijonih evrov, ki jih bomo lahko namenili za druge razpise, torej gre za 10 in več milijonov novih investicij.« Glede velikih stroškov obdelave odpadkov pa je navrgel, da »imamo podpovprečne cene glede na državno povprečje«.

O prekinitvi projekta Cerod II in vloženih tožbah je Macedoni danes povedal, da je šlo tedaj »zgolj za odločitev med dvema slabima variantama: ena bi bila bankrot občine in druga so postopki na sodišču, po katerih bo lahko prišlo tudi do pogodbenih kazni«. Na vprašanja o projektu hidravličnih izboljšav oz. dvomih glede ruskih, namesto francoskih cevi, pa je odvrnil: »Gre za to, da se projekt izvaja v skladu s pogodbo, tehnične karakteristike so opredeljene v razpisni dokumentaciji in poreklo cevi ni tehnična karakteristika.«

Ponovil je tudi, da je omenjene zadeve že pojasnil občinskemu svetu in da so odgovori MO Novo mesto na voljo na občinskih spletnih straneh, »zato lahko sedaj le ugibamo, ali gre tu za spopad argumentov ali zgolj za kritiko zaradi kritike oz. zavajanje javnosti.«

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj –1 (2) (3) (2)(3) Oceni Muca maca Je Macedoni že kdaj prebral kak odgovor občinske uprave na svetniška vprašanja? Če bi jih, velika večina odgovorov je skopih, pomankljivih, neustreznih, potem bi vedel, da v njih nima smisla iskati kake resnice ... Morda bi se lahko Macedoni odpovedal svoji plači, vse dokler bodo odgovori tako trapasti oziroma dokler ne bodo vzorni. Prepričate se lahko na občinski spletni strani (mestni svet). 1h nazaj –1 (2) (3) (2)(3) Oceni pravnik Pričakovano arogantno, samovšečno kot vedno. Na konkretna vprašanja odgovarja z žalitvami. Za vse Macedonijeve spodrsljaje pa je kriv pokojni župan. 1h nazaj –2 (2) (4) (2)(4) Oceni transparentno A kdo v odgovoru župana najde odgovore na zastavljena argumentirana vprašanja z novinarske konference opozicije?:" HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE Projekt je bil pripravljen v letih 2007 do 2014 ter obsega izgradnjo cevovodov, izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov, 6 prečrpališč. Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610 EUR. Gradnja se je začela v letu 2015. Pri projektu izgradnje vodarn, so bili v januarju 2017, podpisani aneksi k osnovnim pogodbam za zvišanje vrednosti pogodb v skupni višini 458.079 EUR brez DDV. Aneksi so bili podpisani kljub temu, da se projekt izvaja po sistemu rumene knjige FIDIC in je osnovna pogodba sklenjena po načinu »ključ v roke«. Kljub zagotovilom (odgovor na svetniško vprašanje iz februarja 2017) občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani EU in države. Pri projektu izgradnja cevovodov, so bili v letu 2018 sklenjeni aneksi za povečanje pogodbene vrednosti v višini 1.587.034 EUR, brez DDV. Po pojasnilu koordinatorja projekta naj bi bili vzroki za povečanje vrednosti pogodbe slabo izdelani projekti. Tudi za to povečanje vrednosti pogodbe občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani države. Za izgradnjo cevovodov so bile po projektu in po razpisu predvidene cevi proizvajalca Pont-a-Mousson evropskega proizvajalca, vgrajujejo pa se cevi Svobodni Sokol, proizvedene v Rusiji, ki so slabše kvalitete od evropskih in primerno temu bistveno cenejše. Po izjavah upravljalca vodovoda so izgrajeni cevovodi verjetno zaradi slabe tehnologije spajanja cevi netesni in povzročajo vodne izgube. V proračunu 2018 so na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD - ELENA predvideni tudi odhodki za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave. Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, po pooblastilu občine vodi Komunala Novo mesto, s katero je bila sklenjena pogodba za vodenje projekta v vrednosti 270.000 EUR. Poleg tega je občina v marcu 2017 sklenila z odvetniško pisarno Turk d.o.o. Kržičeva 6, Ljubljana, pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije, v vrednosti 55.510 EUR z DDV. Zato zahtevamo, da župan javno pojasni : 10 1. Kakšna je pravna podlaga za priznanje dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov pri izgradnji vodarn, ker je pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu »ključ v roke«? 2. Kdo konkretno je odobril povečanje vrednosti pogodbe oziroma sklenitev aneksov? 3. V kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih sredstev EU in države za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih organih? 4. Zakaj občina ni uveljavljala odškodninske odgovornosti (vnovčenje garancije), če so bili projekti slabi? 5. Kdo konkretno je odobril zamenjavo cevi proizvajalca Pont-a-Mousson z cevmi proizvajalca Svobodni Sokol ter koliko se to finančno pozna pri investicije glede na to, da se vgrajujejo cenejše in slabše cevi od predvidenih? 6. Ali držijo navedbe, da novo izgrajeni cevovodi puščajo in kako bo občina zagotovila, da bodo napake odpravljene? 7. Kaj konkretno se bo izvedlo za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave iz sredstev na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD – ELENA ter ali ne gre pri tem za dvojno sofinanciranje projekta? 8. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodba s Komunalo Novo mesto za vodenje projekta ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca? 9. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije z odvetniško pisarno Turk d.o.o., ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca?" 1h nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Optimist Rad bi videl, kako bi ti kritiki župana peljali vse te projekte in razvojne usmeritve. Vovko, z izkušnjami rentgenologa, Špecova, ki ni nikoli delala operativno, da o Kobetu ne govorim. Zakaj pa niso izpeljali tega v osemletni vladavini ZZD? Je bilo preveč dela s cvičkom in podgurskimi veselicami? Sedaj pa modrujejo in mečejo polena pod noge županu pod okriljem SD in SMC. Na volitvah bo spet potop! Preglej samo prijavljene komentatorje