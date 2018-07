Proslavili praznik rudarjev

4.7.2018 | 17:00

Nastopila je pevska skupina Mavrica, zbrane pa je nagovorila tudi pobudnica srečanja Vesna Jerbič Perko.

Kočevje - V Pokrajinskem muzeju Kočevje so se včeraj srečali nekdanji rudarji in drugi delavci nekdanjega Rudnika rjavega premoga Kočevje. Gre za tradicionalno srečanje, ki ga pripravlja kočevski muzej ob prazniku rudarjev.

Zgodovina rudarstva na Kočevskem je zelo bogata. Premog so začeli izkopavati že na začetku 19. stoletja. »Za železarno ni bil dovolj uporaben, saj je bil premalo kaloričen, zato so ga kasneje uporabljali v opekarnah in steklarni,« pravi direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko. Razmah je dosegel po prihodu železnice v Kočevje, zelo pomembno vlogo pa je imel po 2. svetovni vojni. Tedaj je pomembno vplival na razvoj mesta, pa tudi na kulturno in družbeno življenje v Kočevju. Z organizacijo nogometnih turnirjev in drugih športnih, pa tudi kulturnih in zabavnih prireditev je rudnik namreč skrbel, da so se lahko zaposleni po napornem fizičnem delu tudi sprostili.

Rudnik rjavega premoga Kočevje so zaprli leta 1978, z njegovim zaprtjem pa so v Kočevju tudi prekinili z večletno tradicijo praznovanja rudarskega praznika. To tradicijo pa je Pokrajinski muzej Kočevje z namenom, da 175-letna tradicija rudarjenja na Kočevskem ne bi utonila v pozabo, leta 2006 ponovno obudil. Letos so tako 3. julija pripravili že 13. srečanje nekdanjih rudarjev in drugih delavcev nekdanjega kočevskega rudnika.

Srečanja se je udeležil tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je povedal, da delajo pospešeno na tem, da bi v Kočevju dobila stalne prostore razstava o kočevskem rudniku, ki jo je novembra 2005 pripravil Pokrajinski muzej Kočevje in je bila nekakšen začetek ponovnega proslavljanja rudarskega praznika v Kočevju. Na otvoritev razstave so namreč povabili vse še živeče nekdanje rudarje in druge delavce rudnika, za katere se je ugotovilo, da se nekateri med njimi niso videli že desetletja, čeprav živijo v Kočevju. Zato so že naslednje leto na pobudo avtorice razstave Vesne Jerbič Perko pripravili srečanje in sicer ob prazniku rudarjev, s katerim so po več desetletjih v Kočevju spet proslavili rudarski praznik.

Letošnjega srečanja se je udeležilo okoli 40 nekdanjih delavcev kočevskega rudnika. Kot običajno je tudi letos nastopila pevska skupina Mavrica, Zlata Arko pa je obudila svoje spomine na otroštvo in s tem spomin na življenje otrok v kočevskih rudarskih družinah.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija