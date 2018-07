Deložacijo je preklicalo sodišče; Spomin na nesrečo na Savi; Z gobami zaslužil za šolske potrebščine

4.7.2018 | 19:00

Po več kot šestih mesecih od pravnomočnosti sodbe, po kateri bi morali zdajšnji uporabniki Sokolskega doma objekt izprazniti in ga »vrniti« lastnici, tj. MO Novo mesto, je bila za pretekli četrtek napovedana deložacija. Tik pred zdajci jo je novomeško okrajno sodišče preklicalo.

Spomin na nesrečo na Savi

Tretjega julija je minilo deset let od tragične nesreče na prelivnih poljih hidroelektrarne Blanca, ki je bila usodna za trinajst udeležencev spusta s kanuji po reki Savi. Zadnji spust po Savi, kot so ga organizatorji poimenovali, se je začel s štirimi kanuji, a se je eden izmed njih prevrnil že na začetku poti. Trije čolni so pot nadaljevali, dva pa sta nato zapeljala skozi prelivna polja nove hidroelektrarne Blanca, kjer ju je potegnilo v sifon, čeprav bi morali čolne po dogovoru prenesti na drugo stran jezu po kopnem.

Z gobami zaslužil za šolske potrebščine

Ko se danes spominja časov iz svojih otroških let, pravi, da je bilo gobarjenje veliko lepše kot danes, saj se jim ni bilo treba bati, da ne bi prekoračili meje dveh kilogramov, kolikor gob lahko danes prinesejo iz gozda. Ko je bil še majhen in so pastirji večkrat s paše skočili v bližnji gozd po gobe, so poznali le štiri vrste. Tone Nemanič z Gornje Lokvice velja za starosto Belokranjskega gobarskega društva, ki letos praznuje 10-letnico delovanja. Tone je začel gobariti že pred več kot 70 leti.

