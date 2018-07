Ob nalivu zalivalo kleti in podiralo drevje, najhuje v Posavju

4.7.2018 | 18:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Poročilo brežiškega centra za obveščanje in reševanje vsebuje vrsto nevšečnosti zaradi nočnega močnega deževja na območju vseh treh posavskih občin.

Tako so imeli gasilci že zgodaj zjutraj polne roke dela, ko je na Malem Vrhu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, enako je bilo v Domu starejših občanov v Brežicah, v Globokem je meteorna voda zalila prostore osnovne šole, v Trebežu, v Arnovem selu, na Cesti bratov Cerjakov v Brežicah in v Dečnem selu pa kletne prostore stanovanjskih objektov. V Spodnji Pohanci, Arnovem selu in Zgornjem Obrežu je meteorna voda zalila sedem kletnih prostorov.

O podobnih težavah poročajo iz krške občine. Meteorna voda je zalila kleti in jaške dvigal na več objektih na Cesti 4. julija, Cesti krških žrtev, Kolodvorski ulici in Trgu Matije Gubca v Krškem. Podobne težave so imeli danes zjutraj tudi v Starem Gradu, na Sovretovi, Kolodvorski in Aškerčevi ulici v Krškem, pa tudi v Gorenji vasi pri Leskovcu, na Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem, na Grebenčevi cesti je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt, njen tok so preusmerili gasilci, v Žadovinku pa je voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci so v večini omenjenih primerov meteorno vodo izčrpali.

Že pred 5. uro je zaradi močnega naliva na več cest v občini Sevnica nanosilo vejevja, kamenja in zemljino. Dežurni vzdrževalci cest so ceste počistili. Nekaj pred 7. uro so gasilci PGD Tržišče v Tržišču počistili ploščad pred BS Petrol, na katero je nanosilo blato.

Ob 9.50 je na cesti Tržišče–Malkovec v občini Sevnica plaz delno zasul cestišče. Zemljino so odstranili delavci Komunale Sevnica, gasilci PGD Tržišče pa so cesto oprali. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ob 5.30 je zaradi močnega naliva tudi na več cest v občini Krško nanosilo vejevje, kamenja in zemljino. Dežurni vzdrževalci cest so jih počistili, podobno je bilo tudi v brežiški občini.

V naselju Brezje pri Dovškem se je zjutraj na cesto podrlo drevo, o podobnem primeru so bili dežurni pred 10. uro obveščeni s ceste Dolenja Pirošica–Velike Malence. Ovire so odstranil dežurni delavci cestnega podjetja.

Niso pa dežurni na 112 danes posredovali zgolj zaradi ujme: Ob 10. uri sta posadka helikopterja Slovenske vojske in sekundarna ekipa kliničnega centra Ljubljana s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Brežic v UKC Ljubljana. Ob 14.16 je na Aškerčevi ulici v Krškem oseba ostala ujeta v dvigalu, posredovali so gasilci PGE Krško, ki so jo rešili. Ob 14.55 pa si je občanka na Kolodvorski ulici v Krškem v avtomobil zaklenila ključe. Vrata so s tehničnim posegom odprli krški poklicni gasilci.

Na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje še navajajo izredne dogodke na območju Dolenjske:

Ob 16.30 je v Javorovici občanka padla z drevesa. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

Ob 11.48 se je na Klemenčičevi ulici v Novem mestu pri gradbenih delih poškodovala plinska napeljava. Gasilci GRC Novo mesto so začepili pretrgano plinsko napeljavo in jo zaprli. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Istrabenza, ki bo poskrbel za sanacijo.

Ob 7.36 je na Novomeški cesti v Straži meteorna voda zalila kletne prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Dolenja Straža so vodo prečrpali.

Ob 11.05 je v Šmarjeti voda iz potoka poplavila prostore starejše stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so prečrpali dva kubična metra vode.

Ob 13. uri pa so v Šentrupertu gasilci PGD Šentrupert kot prvi posredovalci pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi obolele osebe, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. M.